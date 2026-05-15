Генерала Лапина рассматривают на пост главы комитета Госдумы по обороне

Кандидатуру генерал-полковника Александра Лапина рассматривают на должность председателя комитета по обороне в новом созыве Госдумы. Об этом сообщили «Ъ» источники в Госдуме и «Единой России». Еще один высокопоставленный источник уточнил, что решение не окончательное.

Фото: Минобороны РФ

Сейчас комитет по обороне возглавляет Андрей Картаполов. Он был избран в Госдуму от «Единой России» в 2021 году. По информации собеседников «Ъ», он, вероятно, не будет переизбираться в новый созыв Госдумы. На сайте праймериз нет его карточки, хотя срок подачи заявлений на участие истек 14 мая.

Александр Лапин будет баллотироваться в Госдуму по списку «Единой России» от Татарстана. С 2023 года он служил начальником Главного штаба сухопутных войск. В марте 2024-го был назначен командующим Ленинградским военным округом. Со службы уволен в сентябре 2025 года. По данным сайта праймериз, сейчас он работает заместителем гендиректора инвестиционной компании «Связьинвестнефтехим».

