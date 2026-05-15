Путин созвонился с Лукашенко

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщил близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По данным Telegram-канала, во время беседы стороны обсудили сотрудничество в экономике и обороне, а также предстоящие совместные мероприятия по этим направлениям.

В последний раз Владимир Путин и Александр Лукашенко виделись в преддверии празднования 81-летия победы в Великой Отечественной войне. Они провели переговоры 8 мая, а на следующий день господин Лукашенко вернулся в Белоруссию.

Подробности — в материале «Ъ» «Волкодавы на марше».