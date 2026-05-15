Осужденный на 16 лет за госизмену житель Барнаула не смог оспорить приговор

Вступил в силу приговор жителю Барнаула Арсентию Деренуце, получившему 16 лет колонии по уголовному делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы). Решение Алтайского краевого суда от 3 марта оставлено без изменения, рассказали в Пятом апелляционном суде общей юрисдикции (Новосибирск), который оставил без удовлетворения жалобу защиты. В ней адвокат просил смягчить назначенное доверителю наказание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По материалам суда, мужчина обвинялся «в оказании помощи Украине в деятельности, направленной против безопасности РФ». Согласно приговору, он установил контакт и вступил в переписку с представителем иностранной организации. За деньги барнаулец собрал и передал сведения о военных и промышленных объектах, их контрольно-пропускном режиме и режиме охраны для дальнейшего использования при совершении диверсий и терактов. Всего, установило следствие, ему якобы заплатили около 68 тыс. руб.

В феврале 2026 года, как писал «Ъ-Сибирь», дело о госизмене завели в отношении другого жителя Алтайского края. Он, по данным силовиков, собирал сведения о местах дислокации подразделений и маршрутах передвижения военной техники на территории региона и передавал их СБУ.

Илья Николаев