В Алтайском крае возбудили дело о госизмене в пользу Украины

В Алтайском крае пресечена противоправная деятельность 55-летнего местного жителя, причастного к государственной измене. Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (максимальное наказание — пожизненное лишение свободы), сообщило Управление ФСБ России по региону.

Как установило следствие, фигурант дела через интернет-мессенджер установил контакт с представителем СБУ для оказания помощи Украине. По заданию «куратора» он осуществлял сбор сведений о местах дислокации подразделений и маршрутах передвижения военной техники одной из воинских частей на территории Алтайского края. Полученные данные он представил СБУ.

Обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Михаил Кичанов