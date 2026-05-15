Число погибших при атаке ВСУ в Рязанской области увеличилось до четырех

В Рязанской области во время атаки БПЛА погибли четыре человека, включая ребенка. Семьям погибших и пострадавших, а также потерявшим имущество выплатят компенсации. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в Telegram-канале.

По словам губернатора, пострадали 12 человек, семеро из них — госпитализированы. Повреждены жилые дома, в нескольких многоквартирных зданиях выбиты окна, уточнил господин Малков.

Сегодня ночью ВСУ атаковали Рязанскую область с помощью 99 беспилотников. Обломки сбитых БПЛА упали в том числе на территории промышленного предприятия. В городе развернули пункты временного размещения. Школы и детсады Октябрьского района области временно закрыли.