В Рязани госпитализировали семерых пострадавших при ударе БПЛА

Семерых пострадавших при ударе беспилотников в Рязани госпитализировали. Среди них — четверо детей. Двое взрослых находятся в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров»,— сказал господин Кузнецов журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Вооруженные силы Украины атаковали Рязань в ночь на 15 мая. Погибли три человека, 12 пострадали, сообщал губернатор Павел Малков. Повреждены два многоэтажных дома. Также обломки сбитых БПЛА упали на территории промышленного предприятия. В городе развернули пункты временного размещения.