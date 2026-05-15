Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев возглавил гонку снайперов play-off НХЛ

«Вегас Голден Найтс» вышел в полуфинал play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В шестом матче серии против «Анахайм Дакс» команда одержала выездную победу со счетом 5:1.

Фото: Mark J. Terrill, AP

В составе «Вегаса» отличились Митч Марнер, Бретт Хауден и Ши Теодор. Российский нападающий Павел Дорофеев сделал дубль. Он возглавил список бомбардиров текущего розыгрыша Кубка Стэнли — на его счету 9 шайб в 12 матчах. Автором единственного гола «Анахайма» стал Микаэль Гранлунд.

«Вегас» выиграл серию до четырех побед со счетом 4:2. В полуфинале play-off «Голден Найтс» встретятся с лучшей командой регулярного чемпионата «Колорадо Эвеланш». Первый матч противостояния состоится в ночь на 21 мая.

Таисия Орлова

