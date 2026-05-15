В красноярском аэропорту Черемшанка построят площадку для хранения самолетов

АО «Красавиапорт» объявило тендер на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по строительству площадки для хранения воздушных судов в аэропорту Черемшанка Красноярского края. Стартовая цена контракта составила 250 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 1 июня, указывается на портале госзакупок.

Кроме того, подрядчику предстоит построить временный сборно-разборный типовой ангарный комплекс. Размер площадки составит 2,3 тыс. кв. м, ангарного комплекса — 455 кв. м, площадь зеркала ангара — 1,4 тыс. кв. м. Работы должны быть выполнены до 30 декабря 2027 года.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале мая «Красавиапорт» объявил тендер на ремонт в здании аэровокзала Черемшанки. Стартовая цена контракта составила 183 млн руб.

Аэропорт работает с 1988 года. Он приспособлен только для приема малой и среднемагистральной авиации, находится вблизи международного аэропорта Емельяново, в 35 км от Красноярска. В 2018 году госпредприятия «Черемшанка» и «Красавиа» были акционированы. «Черемшанка» была реорганизована в АО «Красавиапорт». 100% акций обоих авиапредприятий остались в госсобственности.

