«Красавиапорт» объявил тендер на ремонт аэропорта Черемшанка за 183 млн рублей

АО «Красавиапорт» объявило тендер на разработку проектной и рабочей документации, а также выполнение ремонтных работ в здании аэровокзала аэропорта «Черемшанка» в Красноярском крае. Подрядчику необходимо привести объект к требованиям федеральных норм и правил. Стартовая цена контракта составила 183 млн руб., указывается на портале госзакупок. Заявки на участие в торгах принимаются до 21 мая.

Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Согласно конкурсной документации, победителю аукциона предстоит выполнить работы в семь этапов до 30 ноября 2027 года. Ввести объект в эксплуатацию необходимо до 30 августа 2028 года. Предполагаемая площадь ремонта надземной части аэропорта составит 1,4 тыс. кв. м, подземной — 897,4 кв. м. Подрядчику, в частности, предстоит разработать проектные решения по устройству кабельной продукции в кабельные лотки, креплению подвесных канализационных труб, замене диффузоров в помещениях, предусмотреть систему обеспечения водой подвального помещения.

Как писал «Ъ-Сибирь», в феврале 2025 года прокуратура выявила нарушения при реконструкции пассажирского терминала аэропорта «Черемшанка». Правоохранители установили, что в 2024 году оператор авиахаба АО «Красавиапорт» ввел терминал «в эксплуатацию до окончания строительно-монтажных работ, а также без получения необходимой разрешительной документации».

Аэропорт «Черемшанка» работает с 1988 года. Он приспособлен только для приема малой и среднемагистральной авиации, находится вблизи международного аэропорта Емельяново, в 35 км от Красноярска. В декабре 2011 года, как писал «Ъ-Сибирь», здание аэровокзала было уничтожено пожаром. В июне 2018-го был запущен новый пассажирский терминал стоимостью 100 млн руб. В том же году госпредприятия «Черемшанка» и «Красавиа» были акционированы. «Черемшанка» была реорганизована в АО «Красавиапорт». 100% акций обоих авиапредприятий остались в госсобственности.

Александра Стрелкова