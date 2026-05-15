Нижегородская область планирует эксперимент с гостевыми домами с сентября

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в заксобрание проект закона о проведении в регионе эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов. Планируется, что эксперимент начнется с 1 сентября 2026 года и завершится 31 декабря 2027 года, следует из опубликованного законопроекта.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», эксперимент позволит апробировать механизм специального правового регулирования аренды индивидуальных жилых домов и определит понятие гостевых домов у собственников-физлиц. Цель эксперимента — легализовать гостевые дома и включить их в единый реестр, чтобы обеспечить правовое регулирование и безопасность туристов, как в отелях. При этом государственный контроль гостевых домов в Нижегородской области планируется применять с 1 января 2027 года.

В 2025 году депутаты заксобрания Нижегородской области инициировали включение региона в эксперимент. Участие Нижегородской области на федеральном уровне одобрили в декабре.

