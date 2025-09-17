Полигон туристических реформ

Депутаты заксобрания Нижегородской области инициировали поправку к федеральному закону о проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов. Ее смысл в том, чтобы регион включили в этот эксперимент. В этом случае нижегородское правительство попробует заранее легализовать работающих на сером рынке домовладельцев, которые сдают туристам номера и комнаты в своих домах. В областном министерстве туризма считают, что таких частных домов в области около полусотни, но это число эксперты считают сильно заниженным. Сам эксперимент стартовал в сентябре и завершится в 2027 году, он призван отрегулировать арендный гостевой бизнес и послужить развитию туристической отрасли.

Под сдачу частных домов хотят подвести правовую базу

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Комитет заксобрания по экономике предложил скорректировать первую статью ФЗ «О проведении эксперимента по предоставлению услуг гостевых домов», чтобы Нижегородская область попала в перечень регионов, где этот эксперимент проводится. В него, в частности, вошли Алтай, Дагестан, Крым, Ставропольский и Краснодарский края, Ростовская, Архангельская, Ленинградская, Владимирская, Ивановская, Калининградская области, Севастополь, Приморье, Кузбасс и федеральная территория «Сириус» в Сочи.

Смысл эксперимента в том, чтобы апробировать механизм специального правового регулирования деятельности, когда граждане, имеющие индивидуальные жилые дома, сдают их гостям. Закон определяет понятие гостевых домов у собственников-физлиц, задачи и порядок проведения эксперимента, который начался 1 сентября и продлится до 31 декабря 2027 года. Нижегородскую область в группу пилотных территорий не взяли. Поэтому областные депутаты решили попроситься туда сами, так как Нижегородская область старается развивать экологический и сельский туризм и с марта следующего года намерена поучаствовать в этом пилотном проекте.

Как пояснил председатель комитета Игорь Норенков, в регионе порядка 50 гостевых домов, которые не подпадают под госрегулирование и где создаются неформальные рабочие места.

При этом дефицит номерного фонда в регионе составляет более 4,5 тыс. номеров (по межрегиональной туристической схеме «Большая Волга»). В рамках эксперимента предполагается вести реестр гостевых домов, распространяя информацию об их услугах в различных профильных агрегаторах, социальных сетях и сервисах объявлений.

Бизнес-омбудсмен Павел Солодкий назвал число в 50 гостевых домов по региону сильно заниженным. «Возьмите Дивеево — там большинство мест размещения в частных домах, а не гостиницах. А Городец с его туристами? Арзамас тоже начал просыпаться. Поэтому все, чтобы не согласовывать нормы с пожарными, СЭС и другими контрольно-надзорными службами, развивают такой бизнес в виде таких частных домов. При этом налоги не платятся. Задача закона именно в легализации тех, кто предоставляет гостевые услуги», — отметил региональный уполномоченный по правам предпринимателей.

Сотрудники минтуризма поспорили с ним, считая, что гостевой дом — это тот, в котором живет его хозяин, сдавая часть помещений.

«Мы хотим юридически грамотно определить понятие, что же такое гостевой дом, и вывести их из тени», — пояснила замминистра Наталья Гвилия.

Павел Солодкий с трактовкой министерства не согласился, отметив, что прописанный в доме собственник может проживать где угодно — гражданину никто не мешает построить частный дом высотой до трех этажей и площадью до 1,5 тыс. кв. м, сдавая в нем столько комнат, сколько есть.

Пока Нижегородская область не вошла в правовой пилотный проект, кроме нелегалов в подвешенном состоянии оказались и граждане, которые хотят честно зарабатывать на сдаче площадей, отметил Игорь Норенков. «Их точно так же проверяют, и чтобы негатива в целом было меньше, надо вырабатывать общие правила в сфере гостеприимства», — отметил депутат.

По словам господина Норенкова, региону важно первыми получить опыт. В нижегородском законодательстве уже было свое понятие гостевых домов, но федеральный законодатель фактически отменил местные правила и решил протестировать на пилотных регионах новый механизм регулирования.

«Мы сейчас живем в информационном веке, Минэкономразвития РФ отрабатывает электронный сценарий регистрации услуг гостевых домов. Попав в первую очередь, мы можем повлиять на качество и эффективность вырабатываемой правовой системы.

Чем раньше наши предприниматели подготовятся, тем лучше для них. Это возможность раньше всех набить шишки и повысить свою конкурентоспособность: на теневом рынке услуг все равно развития не будет», — подытожил господин Норенков.

В итоге комитет рекомендовал заксобранию поддержать обращение к федеральному законодателю с предложением включить Нижегородскую область в число участников эксперимента.

Роман Кряжев