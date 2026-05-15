Российских борцов допустили к международным турнирам с флагом и гимном

Бюро Объединенного мира борьбы (UWW) допустило российских спортсменов к участию в соревнованиях без ограничений во всех возрастных категориях. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Наши борцы смогут выступать в составе сборной, под национальным флагом и с гимном. Поздравляю всех наших борцов и болельщиков. Для России это одно из самых ''медалеемких'' направлений. UWW объединяет такие виды спорта, как вольная, греко-римская, женская борьба, грэпплинг, панкратион, а также ряд других»,— написал господин Дегтярев, также занимающий пост председателя Олимпийского комитета России (ОКР).

В феврале 2025 года российские спортсмены получили разрешение выступать под флагом UWW. Ранее они участвовали в международных соревнованиях в нейтральном статусе. В январе UWW снял все ограничения с борцов до 23 лет.

Таисия Орлова