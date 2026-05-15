Производство пива в Ростовской области сократилось на 15,8% в первом квартале

В Ростовской области по итогам первого квартала 2026 года произвели 56,9 млн л пива, что на 15,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора государственной системы маркировки «Честный знак».

При этом количество производителей пива в регионе увеличилось на 9,5% и достигло 46 компаний. В соседнем Краснодарском крае за январь—март 2026 года выпуск пива составил 48,7 млн л, что на 1,6% превышает показатель аналогичного периода 2025 года. В Республике Адыгея производство пивоваренной продукции выросло на 0,8%, до 6,5 млн л.

Как следует из данных Росалкогольтабакконтроля, в 2025 году российская пивоваренная отрасль впервые за последние годы продемонстрировала отрицательную динамику. Объем производства пива сократился на 1% и составил 781,1 млн декалитров. Выпуск всех бродильных напитков снизился на 0,4%, до 918,7 млн декалитров.

Ранее РБК Ростов сообщал о снижении поступлений акцизов на пиво в Ростовской области. По итогам января—февраля 2026 года объем поступлений составил 584 млн руб., что более чем вдвое меньше показателя за аналогичный период 2025 года, когда в бюджет поступило около 1,2 млрд руб.

Валерий Климов