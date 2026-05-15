Курс юаня на Мосбирже упал до минимума за пять месяцев

Курс юаня на Московской бирже (MOEX: MOEX) опустился до 10,7 руб. Это минимальное значение с 5 декабря 2025 года, следует из данных площадки.

На валютном рынке Forex курс юаня растет на 0,16%, до 10,8 руб. Официальный курс юаня Центробанка на 15 мая — 10,8 руб.

По оценкам опрошенных «Ъ» аналитиков, рубль укрепляется по отношению к юаню, доллару и евро из-за избыточного предложения валюты со стороны экспортеров. Это связано с повышением мировых цен на нефть.

