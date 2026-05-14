Затяните рубли

Российский рубль уверенно укрепляет свои позиции. 14 мая курс доллара на внебиржевом рынке опускался к отметке 72 руб./$, минимума с февраля 2023 года, курс юаня — до 10,8 руб./CNY. Этому способствует растущее предложение валюты со стороны экспортеров при недостаточно высоком спросе как со стороны импортеров и населения, так и Минфина. Аналитики не исключают снижения курса доллара к концу месяца до 71 руб./$.

14 мая внебиржевой курс доллара опускался до отметки 72,3 руб./$, минимума с 8 февраля 2023 года, следует из данных Investing.com. Даже с учетом коррекции к концу дня до 73,11 руб./$ потери составили около 0,5 руб. (0,7%). С начала недели американская валюта подешевела на 1,1 руб. (1,5%), а относительно локального максимума, установленного в середине марта (см. “Ъ” от 19 марта),— на 13,8 руб. (почти 16%).

Рубль укрепил позиции и относительно других ведущих валют. Внебиржевой курс евро опустился до 85,6 руб./€, потеряв за день 0,6 руб. (0,7%) и обновив минимум с мая 2023 года. Биржевой курс юаня снизился до 10,77 руб./CNY. Это на 5 коп. (0,4%) ниже значений закрытия среды и на 11,5 коп. (1,1%) ниже значений пятницы.

Уверенному укреплению рубля способствует избыточное предложение валюты со стороны экспортеров на фоне рекордных цен на нефть.

Согласно последним данным Банка России, уже в апреле продажи экспортной выручки достигли $7,3 млрд, втрое превысив показатель марта и достигнув максимума с октября 2025 года. Этому способствовал рост средней цены Urals в марте на 73%, до $77 за баррель. В связи с тем, что в апреле средняя стоимость российской нефти выросла еще на 23%, почти до $95 за баррель, объем продаж валюты в мае будет еще выше. По оценке главного экономиста Газпромбанка Павла Бирюкова, прибавка может составить еще $3–6 млрд. «Значимая часть роста предложения валюты уже достигла рынка в апреле, а в мае мы ждем скорее небольшого дополнительного роста, чем продолжения апрельского скачка»,— отмечает господин Бирюков.

При этом аналитики отмечают сезонный рост спроса на валюту как со стороны населения, так и со стороны импортеров, но в масштабах, не способных компенсировать рост продажи экспортной выручки.

По данным ЦБ, в апреле корпоративный сектор нарастил ее покупки на 251 млрд руб., до 1,19 трлн руб., население купило валюту еще на 108 млрд руб. По оценке Павла Бирюкова, спрос на валюту со стороны корпоративного сектора вырастет в сравнении с апрелем на $1–2 млрд. «В мае активность останется высокой, но вряд ли объем таких покупок вырастет более чем на 100 млрд руб.»,— оценивает стратег по валюте и процентным ставкам Альфа-банка Никита Еуров.

В таких условиях ограничить укрепление рубля могли возобновившиеся операции Минфина в рамках бюджетного правила. Но вместо ожидаемого аналитиками объема выкупа в размере 250–400 млрд руб. за месяц министерство собирается купить валюту лишь на 111 млрд руб. (около 6 млрд руб. в день). С учетом операций зеркалирования Банка России фактический спрос составил лишь 1 млрд руб. в день, что не может повлиять на динамику курса. Как отмечает Никита Еуров, в апреле «были активны спекулянты, покупая валюту в ожидании возврата Минфина на рынок». Однако «анонсированный объем покупок валюты разочаровал некоторых участников рынка», поэтому активность покупателей валюты снизилась, а рубль укрепился, отмечает эксперт.

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 24 апреля 2026 года: «Возобновление операций по бюджетному правилу окажет стабилизирующее воздействие на валютный рынок».

В такой ситуации аналитики ожидают дальнейшего укрепления рубля. По мнению управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдана Зварича, к концу мая курс юаня может отступить в район 10,5 руб./CNY, а курс доллара — к 71 руб./$. Впрочем, в июне ситуация может ухудшиться за счет как дальнейшего роста импорта, так и роста покупок валюты Минфином. По словам Богдана Зварича, приобретение валюты по бюджетному правилу может вырасти до 10–15% от биржевого оборота торгов юанем, что будет способствовать оттоку валютной ликвидности и может привести к началу формирования тренда на постепенное ослабление рубля. «Такая тенденция во второй половине года будет поддержана увеличением спроса на валюту со стороны импортеров на фоне роста экономической активности, а также дальнейшим снижением ключевой ставки»,— считает эксперт.

Виталий Гайдаев