С хозяев осла, устроившего ДТП на свердловской дороге, взыскали 65 тыс. рублей

В Свердловской области суд взыскал более 65 тыс. руб. с хозяев осла, который спровоцировал ДТП на дороге Лесозавод — Ивдель, сообщили в пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Суд установил, что в мае 2025 года осел столкнулся с автомобилем Mazda 3. По словам водителя, когда он увидел животное на свободном выгуле на дороге, то снизил скорость. Однако осел внезапно вышел на проезжую часть и прыгнул в правый борт машины. В прыжке он задел крыло, двери, зеркало заднего вида, после чего пошел дальше по проезжей части, не получив повреждений. При этом автомобилю был причинен ущерб в 74,5 тыс. руб.

Автовладелец обратился в Ивдельский городской суд с иском к хозяевам животного, в котором просил взыскать солидарно с каждого из супругов сумму ущерба. Владельцы осла настаивали на отсутствии доказательств вины, указывали на грубую неосторожность самого водителя. При этом было установлено, что владелец в 5:00 привязал осла к столбу у дороги и ушел по своим делам — животное осталось без контроля. На экспертизе было подтверждено, что повреждения на машине характерны для взаимодействия с крупным биологическим объектом, не имеющим твердой поверхности. Однако водитель также нарушил правила дорожного движения.

Исковые требования были удовлетворены частично. Ответчики обжаловали решение, но в удовлетворении жалобы было отказано. Решение вступило в законную силу.

Ирина Пичурина