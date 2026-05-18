Заповедным территориям подбирают правила

На фоне стремительного развития экологического туризма в России продолжается процесс изменения законодательства об использовании особо охраняемых природных территорий (ООПТ). В первую очередь речь идет об изменении границ заповедных зон, что позволило бы инвесторам развивать инфраструктуру. Для того чтобы сделать механизм безопасным для природы, участники рынка и эксперты предлагают применять обязательный научный комплексный подход к разработке туристических проектов на ООПТ.

Интерес к внутреннему туризму в России стабильно растет. В 2025 году число туристических поездок по стране увеличилось на 4,1% по сравнению с 2024 годом. При этом темпы роста экологического туризма существенно превышают этот показатель. Так, особо охраняемые природные территории посетило 22,6 млн человек, сообщал Росзаповедцентр Минприроды. Это на 28,4% выше уровня 2024 года, и более чем в 1,5 раза превышает показатель 2021 года. Экотуризм в заповедных зонах в Общественной палате называют одним из важнейших направлений устойчивого развития, но указывают на необходимость выработки единых правил, методик, критериев оценки и механизмов поддержки.

О необходимости конкретизировать правила строительства и работы туристических объектов в периметре ООПТ не раз говорили эксперты и инвесторы. Они указывают, что возможности развития инфраструктуры на заповедных территориях слабо отрегулированы в рамках действующего законодательства. Такие белые пятна нормативной базы несут серьезные риски для бизнеса. По мнению участников туристической отрасли, изменения законодательства должны разрабатывать в первую очередь сами инвесторы вместе с научным сообществом.

Эксперты и участники рынка уверены, что развивать инфраструктуру в ООПТ, как и туризм, можно безопасно для природы, но для этого нужен четкий научный подход к оценке и мониторингу окружающей среды. Эти вопросы экологи и бизнес-сообщество обсудят на круглом столе «В поисках равновесия: политика и регулирование в сфере туризма на ООПТ». Он пройдет в мае по инициативе владельца курорта «Роза Хутор» Интерроса и федеральной территории «Сириус». Место было выбрано не случайно: Сочинский национальный парк, где расположен «Роза Хутор», в 2025 году стал лидером по посещаемости среди всех федеральных особо охраняемых природных территорий страны (более 5 млн человек).

Эксперты из разных отраслей обсудят, какие стратегические вызовы стоят перед государством в сфере развития ООПТ, какой должна быть роль науки в принятии управленческих решений в этой области и что мешает развитию туризма на заповедных территориях. Встреча должна стать первой системной попыткой зафиксировать белые пятна законодательства, выработать конкретную программу действий и сформировать рамки для системного решения имеющихся проблем. Обсуждение этих вопросов будет продолжено осенью на отраслевой конференции на «Роза Хутор».

В законе не увидели четкости

Ответить на ключевые вопросы о том, как должен развиваться туристический бизнес на заповедных территориях, должны несколько ключевых отраслевых документов. Во-первых, это Стратегия развития экотуризма до 2035 года, где будут определены условия развития инфраструктуры на ООПТ. А во-вторых, законопроект, допускающий возможность изменения границ заповедных зон. Действующее законодательство от 1995 года этого не предусматривает.

В документе, который прошел первое чтение в Госдуме, было заложено три условия для изменения границ: для создания объектов обороны и безопасности; для размещения государством объектов, необходимых для социально-экономического развития регионов; в случае утраты охранного статуса по естественным причинам.

Законопроект вызвал серьезные дискуссии и критику, связанную с тем, что в документе нет перечня объектов, которые могут быть построены на ООПТ. В середине апреля его доработали, и он ожидает второго чтения, но вопросы у участников туристического сектора и экспертов к нему еще остались.

Баланс бизнеса и природы

Корректировка действующего законодательства в области ООПТ крайне необходима. Директор Единого научного центра Минприроды ФГБУ «ВНИИ Экология» Александр Закондырин считает, что начать подготовку системного плана развития заповедных зон в РФ нужно с их инвентаризации. В реальности некоторые ООПТ утратили свое назначение, а их территории являются природоохранными только на бумаге, поясняет он.

С тех пор как был принят закон «Об ООПТ», на многих заповедных территориях появились рекреационные объекты, деятельность которых требует компромисса между развитием инфраструктуры, устойчивым туризмом и природоохранной деятельностью, добавляет эксперт. В качестве примера он приводит Сочинский нацпарк и «Роза Хутор», а также федеральную территорию «Сириус», включающую объекты олимпийского наследия. Сейчас правительство рассматривает ее расширение за счет земель сочинской ООПТ.

«Инвесторы этих комплексов — крупные компании, нацеленные на развитие своей инфраструктуры и готовые взять обязательства по охране окружающей среды на своих территориях»,— говорит он. В подобных случаях господин Закондырин считает допустимым менять режим использования или корректировать границы природоохранных территорий. Но делать это необходимо с использованием выверенной процедуры, с участием чиновников, ученых и экспертов, которые вынесут коллегиальное решение. При этом антропогенная нагрузка и рекреационная емкость ООПТ должны быть четко посчитаны.

Без расширения инфраструктуры и сферы услуг построение туристического бизнеса экономически нецелесообразно. «Но текущее положение дел в отраслевой политике и регулировании таково, что развитие инфраструктуры и сервисов для природно-рекреационной деятельности в нацпарках чрезвычайно затруднено и фактически неосуществимо»,— считает директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Крупные игроки туристической индустрии готовы взять на себя функцию пилотных территорий для апробации востребованных инновационных подходов к гармонизации природоохранной и природно-рекреационной практики. По словам Дмитрия Колосова, туризм сам нуждается в сохранении природных рекреационных ресурсов и средствах обеспечения устойчивого развития так же, как и природоохранное сообщество.

О необходимости объединения усилий науки и бизнеса говорит и исполнительный директор Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Научно-технологического университета «Сириус» Елена Гершелис. Она уверена, что комплексная научная оценка в принятии управленческих решений по развитию ООПТ должна носить не рекомендательный характер, а стать обязательной основой любых инвестиций и разрешений на строительство.

Госпожа Гершелис выделяет три основных элементах оценки ответственного туризма. Первый — биологические индикаторы, то, как природа реагирует на присутствие туристов и постоянных гостей. Второй показатель — социальная емкость территорий, то есть количество гостей, при котором туристы не мешают друг другу и нет ощущения толпы. Третье звено — наличие инфраструктуры, соответствующей современным природосберегающим стандартам. Разрабатываемые исследователями Научно-технологического университета «Сириус» подходы уже применяются на федеральной территории, и ученые предлагают распространить их на «Роза Хутор». Федеральная территория «Сириус» испытывает большую нагрузку под влиянием тех процессов, которые происходят в горном кластере в части геологии, гидрологии и биоразнообразия, поясняет исполнительный директор центра. «Поэтому необходимо применить комплексный подход на всех объектах, в том числе в горном кластере»,— говорит госпожа Гершелис.

В феврале Интеррос и «Сириус» подписали соглашение о совместной работе по развитию инфраструктуры и партнерских экологических проектах. Одно из ключевых направлений сотрудничества — разработка системы индикаторов для комплексного и системного мониторинга влияния рекреационной нагрузки на экосистему кластера. Научно-технологический университет «Сириус» обладает компетенциями по всесторонней оценке изменений экосистем, геологических рисков, геодинамического картирования. Он может стать аналитической базой для принятия инвестрешений. Только на фундаменте подобных комплексных исследований и с условием постоянного последующего мониторинга биологического состояния и разнообразия могут приниматься решения по изменению границ ООПТ, подчеркивает Елена Гершелис.

Ольга Матвеева