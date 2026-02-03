«Т-Технологии» дробят акции

«Т-Технологии» объявили о проведении дробления акций в соотношении 1 к 10 для наилучшего ценового позиционирования бумаг на рынке. Этот вопрос совет директоров компании вынес на внеочередное собрание акционеров 10 марта. В результате сплита общее количество акций увеличится до 2,68 млрд штук. При этом группа продолжает придерживаться практики ежеквартальных выплат дивидендов, а также реализации объявленной ранее программы выкупа с рынка собственных акций в количестве до 10% free-float для использования в программе мотивации менеджмента.

По словам управляющего партнера IPM Consulting Анастасии Владимировой, дробление акций напрашивалось давно, так как «бумаги стоимостью выше 3 тыс. руб. инвесторам-физлицам субъективно могут казаться слишком крупными лотами, в отличие от бумаг некоторых банков, которые можно брать "на сдачу"». В частности, котировки акций Сбербанка немногим превышают 300 руб., ВТБ — более 80 руб., Совкомбанка — около 13 руб. При этом, по словам аналитика УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артема Аутлева, перед дроблением номинала брокеры «могут попросить инвесторов закрыть короткие позиции в бумаге, что может позитивно сказаться на котировках акций».

Ксения Дементьева