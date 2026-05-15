Нападающий «Трактора» Артемий Низамеев продлил контракт с клубом

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» подписал новый контракт с нападающим Артемием Низамеевым. Двустороннее соглашение рассчитано до конца сезона 2026/2027, сообщает пресс-служба ХК.

Артемию Низамееву 20 лет. Он является воспитанником «Трактора». После одного сезона в МХЛ он на три года стал игроком «Трай-Сити Шторм» из USHL. Летом 2025 года форвард вернулся в «Трактор» и в ноябре дебютировал в КХЛ. В составе челябинской команды он сыграл 14 матчей и набрал 5 (2+3) очков.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», «Трактор» ранее объявил нового главного тренера — американского специалиста Скотта Гордона. Контракт с ним рассчитан на один сезон.

