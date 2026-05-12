Новым главным тренером «Трактора» станет Скотт Гордон

63-летний американец возглавит челябинский клуб в следующем сезоне, достигнута предварительная договоренность, контракт будет заключен в июне и рассчитан на один год, сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе «Трактора».

Скотт Гордон в качестве игрока выступал на позиции вратаря, в его активе шесть сезонов, проведенных в НХЛ в системе клуба «Квебек Нордикс». В НХЛ он провел в общей сложности 23 матча. Однако большую часть игровой карьеры Гордон провел в командах низших лиг AHL и ECHL. В последней в сезоне 1988-89 был признан лучшим вратарем сезона.

Карьеру главного тренера Гордон начал в 1998 году. Несколько лет работал в команде «Провиденс брюинз» (фарм клуб клуба НХЛ «Бостон Брюинз»). В 2008 году был признан тренером года в АХЛ.

В этом же году возглавил команду НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс», с которой без особых успехов проработал два с небольшим сезона, и вернулся в АХЛ, где несколько лет работал в фарм-клубе «Филадельфии» «Лихай-Вэлли Фэнтомз».

В сезоне 2018-19 трудился в качестве временного главного тренера в «Филадельфии Флайерз», однако продержался всего 51 матч, после чего вернулся в фарм-клуб. С сезона 2022-23 трудится ассистентом главного тренера в клубе НХЛ «Сан-Хосе Шаркс».

Всего в качестве главного тренера на счету Гордона 232 игры в НХЛ (89 побед, 27 ничьих, 116 поражений), и 757 игр в АХЛ (407 побед, 14 ничьих и 262 поражения).

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги челябинский «Трактор» вылетел в первом раунде Кубка Гагарина.

Дмитрий Моргулес