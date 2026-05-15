Трое свердловчан обратились за помощью из-за укусов гадюк

В Свердловской области проснулись змеи — первым трем уральцам в этом году потребовалась медицинская помощь из-за укусов гадюк, сообщили в региональном минздраве.

С начала мая всех пострадавших направили в Областной центр острых отравлений. Один из них уже выздоровел, еще двое проходят лечение. Уральцы обратились к медикам своевременно, поэтому прогноз для их состояния здоровья благоприятный.

«Змеи обычно не агрессивны и кусают, только когда их беспокоят, причиняют боль. Чаще это происходит, если человек случайно наступил на змею, задел рукой при работе в саду или когда ее схватил любопытный ребенок»,— отметили в министерстве.

При получении укуса нельзя отсасывать яд и прижигать место укуса, накладывать жгут, делать насечки и поить пострадавшего алкоголем. Место укуса нужно промыть проточной водой и накрыть чистой салфеткой. По возможности рекомендуется принять обезболивающие и антигистаминные препараты, обездвижить конечность и обратиться к медикам.

Ирина Пичурина