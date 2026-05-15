Две челябинские УК лишились возможности обслуживать 47 домов из-за нарушений

Госжилинспекция Челябинской области исключила из реестра лицензий ООО «Авилум» и ООО «Деметра» 47 многоквартирных домов в региональном центре. Причиной стали многочисленные нарушения со стороны УК, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее госжилинспекция неоднократно привлекала организации к административной ответственности за управление домами с грубым нарушением лицензионных требований. Сейчас администрация Челябинска решает, кто будет обслуживать оставшиеся без УК здания. Собственники также могут сами на общем собрании выбрать новую управляющую организацию.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, недавно подобная ситуация произошла с управляющими компаниями «Дирекция единого заказчика Калининского района» и «Мой дом Урал». Их лишили возможности обслуживать 174 дома. Сейчас организации судятся с региональной Госжилинспекцией.

Виталина Ярховска