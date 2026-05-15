Уроженец Казани генерал Лапин может возглавить комитет Госдумы по обороне

Бывший командующий Центральным и Ленинградским военными округами, генерал-полковник Александр Лапин может стать председателем комитета Госдумы по обороне в новом созыве парламента. Об этом сообщает «Ъ».

По данным издания, Александр Лапин планирует баллотироваться в Госдуму от Татарстана по списку «Единой России». Сейчас он занимает должность заместителя гендиректора компании «Связьинвестнефтехим», а ранее сообщалось, что после увольнения из армии он стал советником раиса Татарстана Рустама Минниханова.

62-летний генерал — уроженец Казани и выпускник Казанского танкового училища. Он командовал Центральным военным округом, руководил российской группировкой в Сирии, а после возглавлял группировку «Центр».

Сейчас комитет Госдумы по обороне возглавляет Андрей Картаполов. По информации источников, он может не переизбраться на выборах нового созыва парламента.

Анна Кайдалова