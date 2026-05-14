Дональд Трамп и Си Цзиньпин поговорили о важном

В Пекине 14 мая состоялись переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. По их итогам стороны сделали довольно общие, но в целом позитивные заявления. Правда, несколько разошлись в акцентах: если китайская сторона сделала упор на тайваньском вопросе, предупредив, что его «ненадлежащее урегулирование» может поставить под угрозу весь комплекс китайско-американских отношений, то со стороны США о Тайване не было сказано ни слова. Зато Белый дом уверенно отрапортовал чуть ли не о единстве позиции Вашингтона и Пекина относительно ситуации в Ормузском проливе. Более подробные детали переговоров и вероятных сделок, скорее всего, появятся уже в пятницу, последний день визита, в ходе которого председателя Си и президента Трампа ждет совместное чаепитие и рабочий ланч.

Дональд Трамп произносит тост во время государственного ужина Си Цзиньпином в Пекине Фото: Mark Schiefelbein / AP Си Цзиньпин во время ужина с Дональдом Трампом в Пекине Фото: Mark Schiefelbein / AP

Переговоры лидеров Китая и США в Доме народных собраний начались с красивой и торжественной прелюдии. Сначала Си Цзиньпина и Дональда Трампа поприветствовали ряды офицеров в парадной форме, выстроенные по обе стороны от красной ковровой дорожки, которую выстелили перед этим величественным зданием вдоль западной границы площади Тяньаньмэнь.

По ней Трамп и Си прошествовали к трибуне и, посмотрев с нее на салют, проследовали дальше уже между рядов младших школьников с цветами и флагами США и Китая. Американский президент поприветствовал детвору поднятыми вверх большими пальцами обеих рук, председатель КНР по традиции был более сдержан — он просто взмахнул рукой в знак приветствия. Церемония завершилась выступлением оркестра китайской армии, после чего оба лидера прошли в здание для двусторонних переговоров.

Во вступительном слове перед переговорами президент США Дональд Трамп начал с комплимента в адрес хозяина, назвав Си Цзиньпина «великим лидером».

«Я говорю всем: вы — великий лидер. Иногда людям не нравится, что я это говорю, но я все равно это говорю, потому что это правда»,— сказал Трамп, обращаясь к своему китайскому коллеге. А затем сделал еще один реверанс в адрес своего китайского визави, отметив, что многие считают нынешнюю встречу «самой важной встречей в истории». «В Америке люди ни о чем другом не говорят»,— уверенно заявил глава Белого дома.

Вступительные ремарки председателя КНР оказались куда более глубокими и куда менее шутливыми. Вероятно, потому, что были тщательнейшим образом продуманы заранее, в отличие от смахивающих на экспромт приветственных заявлений Трампа.

Председатель Си заявил: главный вопрос, которым задается весь мир, заключается в том, «смогут ли две страны сотрудничать, чтобы противостоять вызовам и привнести в мир большую стабильность» и «смогут ли эти две страны избежать "ловушки Фукидида" (выражение, означающее неизбежность столкновения в борьбе за лидерство между претендентами на статус гегемона.— “Ъ”) и сформировать новую модель отношений между великими державами».

Чуть позже, уже за закрытыми дверями, Си Цзиньпин обозначил то, что может расстроить весь мир, ждущий от Пекина и Вашингтона стабильных и предсказуемых отношений.

«Тайваньский вопрос является важнейшей проблемой в отношениях между Китаем и США. В случае ненадлежащего урегулирования две страны могут столкнуться или даже вступить в конфликт, что поставит весь комплекс китайско-американских отношений в крайне опасное положение»,— процитировал Си Цзиньпина государственный телеканал CCTV.

Что на это ответил Трамп, осталось за закрытыми дверями. Западные СМИ уже успели отрапортовать о том, как после двухчасового общения лидеры отправились в храм Неба — религиозный комплекс эпохи династии Мин, который в прошлые годы также посещали Генри Киссинджер и бывший президент США Джеральд Форд. А Белый дом на тот момент так и не выпустил ни одного краткого сообщения по итогам переговоров.

На удивление первыми некоторые детали переговоров — пускай довольно общие — дали китайские государственные СМИ. Как сообщило, например, агентство «Синьхуа», в ходе встречи за закрытыми дверями Си заявил, что переговоры между экономическими и торговыми делегациями двух стран, состоявшиеся накануне, привели к «в целом сбалансированному и позитивному результату».

Си Цзиньпин заявил делегации представителей американского бизнеса, что Китай «откроется миру еще шире», а «американские компании обретут в Китае еще более блестящие перспективы».

Как отметил в официальном заявлении уже МИД КНР, председатель Си и президент Трамп договорились выстроить «конструктивные, стратегические и стабильные отношения между Китаем и США в качестве новой основы для двусторонних отношений, которая будет служить стратегическим ориентиром для этих отношений на ближайшие три года и в дальнейшем».

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп Фото: Kenny Holston / Pool Photo / AP Люди собрались возле отеля, чтобы увидеть кортеж президента США Дональда Трампа в Пекине Фото: Ng Han Guan / AP Фото: Maxim Shemetov / Reuters Фото: Maxim Shemetov / Reuters Фото: Maxim Shemetov / Pool Photo / AP

Американская сторона между тем как воды в рот набрала. Даже Дональд Трамп, хорошо известный своей словоохотливостью, сохранял непривычное молчание, когда журналисты во время фотосессии в Пекине задавали ему вопросы. Как видно на записи телеканала CNN, на выходе из храма Неба репортеры дважды спросили американского президента, обсуждал ли он с китайским визави вопрос Тайваня, но тот их проигнорировал и, постояв некоторое время в тишине рядом с Си, удалился.

Ближе к вечеру, незадолго до старта роскошного государственного банкета, Белый дом наконец выпустил свое заявление по итогам утренних переговоров. Назвав встречу лидеров «успешной», американская сторона сообщила, что на ней обсуждались пути укрепления экономического сотрудничества между двумя странами, включая расширение доступа американского бизнеса на китайский рынок, а также увеличение объема китайских инвестиций в экономику США.

Согласно американской версии, Си и Трамп также сошлись во мнении, что Ормузский пролив должен оставаться открытым.

Китай, как следует из заявления США, выступил против милитаризации пролива и любых попыток взимать плату за его использование, а также выразил заинтересованность в увеличении закупок американской нефти с целью снижения своей зависимости от этой транспортной артерии в будущем.

В Белом доме сообщили, что главы Китая и США «подчеркнули необходимость развивать достигнутые успехи в пресечении потока прекурсоров фентанила, поступающих в Соединенные Штаты, а также в увеличении объемов закупок Китаем американской сельскохозяйственной продукции».

Про Тайвань в официальном сообщении Белого дома по итогам встречи не было сказано ни слова.

Наталия Портякова