Аэропорт Хельсинки закрывали на три часа из-за беспилотника

Аэропорт Хельсинки приостановил работу утром 15 мая из-за угрозы, связанной с БПЛА в воздушном пространстве Финляндии — в регионе Уусимаа. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle. Из информации на сайте авиагавани следует, что ограничения действовали с 4:00 до 7:00 мск.

В 6:30 мск власти Хельсинки провели совещание с участием городских служб для координации действий в условиях угрозы дронов. Принято решение отменить или перенести несколько утренних рейсов. Через полчаса в министерстве внутренних дел страны заявили, что угроза миновала, а залетевший в Уусимаа беспилотник больше не опасен. При этом, по данным Yle, в небе над Финляндией были подняты истребители.

Страны Прибалтики, а также Финляндия и Польша регулярно сообщают о попадании беспилотников в их воздушное пространство. За последние полгода подобные инциденты участились. Последний из них, когда украинский дрон пролетел в небе над Финляндией в начале мая, власти страны осудили. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подчеркивал, что использование воздушного пространства страны для военных операций «категорически запрещено».

