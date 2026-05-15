Спикер томской облдумы Оксана Козловская планирует получить депутатский мандат

Председатель законодательной думы Томской области Оксана Козловская передумала расставаться с региональным парламентом. Она подала заявление на участие в предварительном голосовании «Единой России» (ЕР) перед очередными выборами, следует из данных сайта праймериз.

Фото: Законодательная Дума Томской области

Госпожа Козловская намерена баллотироваться в одномандатном округе №14, расположенном в Асиновском и части Томского районов области. Ранее она избиралась по партийному списку. В настоящее время округ в думе представляет единоросс Олег Громов, который не подал заявление на участие в предварительном голосовании.

Оксана Козловская возглавляет законодательную думу с 2011 года. Как писал «Ъ-Сибирь», в марте на встрече с избирателями в Новорождественском сельском поселении спикер сообщила, что больше не намерена участвовать в выборах.

Выборы законодательной думы Томской области пройдут в сентябре 2026 года. Из 42 депутатов 21 избирается по партийным спискам, 21 — в одномандатных округах. Подача заявлений на участие в праймериз завершилась 14 мая. Этой возможностью воспользовалось более 230 претендентов. В их числе 16 из 25 членов фракции ЕР действующего созыва.

Валерий Лавский