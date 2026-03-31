Четвертый лишний

Единоросс Оксана Козловская, возглавляющая законодательную думу Томской области с 2011 года, не будет избираться в новый состав регионального парламента. Пока она не комментирует свое решение. Имена кандидатов на пост спикера не торопятся называть и местные политологи.

Оксана Козловская решила, что три срока на посту спикера законодательной думы Томской области — достаточно

Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Оксана Козловская решила, что три срока на посту спикера законодательной думы Томской области — достаточно

Спикер законодательной думы Томской области, член политсовета регионального отделения «Единой России» (РО ЕР) Оксана Козловская не будет участвовать в очередных выборах регионального парламента в сентябре этого года. Об этом она сообщила избирателям на встрече в Новорождественском сельском поселении Томского района, состоявшейся в конце минувшей недели.

Выборы законодательной думы Томской области пройдут в сентябре 2026 года. Из 42 депутатов 21 избирается по партийным спискам, 21 — в одномандатных округах. 11 марта стартовала подача заявлений на участие в предварительном голосовании «Единой России» по отбору партийных кандидатов. К 31 марта в базу данных праймериз было внесено 19 фамилий.

Информация о встрече размещена на сайте думы, но о политических планах госпожи Козловской в пресс-релизе ничего не говорится. В аппарате областного парламента «Ъ-Сибирь» подтвердили, что такое заявление прозвучало, но «Оксана Витальевна пока его не комментирует».

Оксана Козловская является одним из самых опытных томских политиков. В 1998 году она была назначена на должность заместителя губернатора Виктора Кресса, а в 2007-м заняла пост первого заместителя главы региона. За эти годы получила репутацию одной из ключевых фигур в системе областной власти. Виктор Кресс ушел в отставку в начале 2012 года, но к этому моменту госпожа Козловская избралась депутатом облдумы, а затем и ее спикером. В 2016 году она во второй раз была избрана депутатом по списку ЕР, в котором занимала вторую строчку уже после губернатора Сергея Жвачкина. В 2021-м — в третий. Напомним, что в 2022 году господина Жвачкина в губернаторском кресле сменил Владимир Мазур.

В РО ЕР не стали комментировать заявление Оксаны Козловской о предстоящем уходе из областного парламента. «Сейчас стартовала процедура предварительного голосования. Кандидаты, желающие выдвигаться от партии, подают документы. Срок подачи документов — до 30 апреля.

Если до этого момента Оксана Витальевна не предоставит в региональный оргкомитет пакет документов, это будет означать, что она действительно приняла решение не участвовать в избирательной кампании»,— сказали «Ъ-Сибирь» в региональном отделении.

Пост единственного вице-спикера в структуре облдумы занимает единоросс Александр Куприянец, которому в этом году исполнится 72 года. Он избирается в облдуму с 1997 года, заявление на участие в праймериз в этом году пока не подавал.

Представители политических партий и политологи пока не называют имена возможных претендентов на пост спикера. «Предположений по новому спикеру нет. Будем ориентироваться на новый состав думы»,— сказала «Ъ-Сибирь» секретарь РО «Новых людей» Ксения Старикова. Один из экспертов подтвердил, что в настоящее время «нет даже списка кандидатов».

«Сложно предугадать, кто сможет возглавить нашу законодательную думу. Если Оксана Витальевна действительно отказалась от участия в выборах, то на ее место может прийти абсолютно новый, неизвестный никому ранее человек. Возможно, надо иметь в виду тенденции, связанные с участниками СВО»,— предположил в беседе с «Ъ-Сибирь» первый секретарь обкома КПРФ Андрей Петров.

Валерий Лавский