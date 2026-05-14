ПВР на 100 человек развернули в Можге после повреждения городской плотины

В Можге организовали пункт временного размещения в Доме детского творчества на 100 человек после повреждения плотины на местном пруду, сообщил во «ВКонтакте» глава города Эрик Уразов. Обращений по эвакуации от населения не поступало.

«Жители оповещены о ситуации и принимаемых мерах. Уровень воды на придомовых территориях остается на прежнем уровне, воды в домах нет»,— написал господин Уразов.

По данным ГУ МЧС по Удмуртии, всего подтоплено 15 придомовых территорий, в их числе 11 частных домов, три многоквартирных и один недострой. На плотине ведутся аварийно-восстановительные работы. Мониторинг обстановки проводится с помощью БПЛА.

Напомним, нижнюю шандору на плотине сорвало сегодня днем. Городские службы переведены в режим повышенной готовности.