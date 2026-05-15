Совет директоров «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

Совет директоров «Русала» (MOEX: RUAL) рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2025 года. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на сообщение компании на Гонконгской бирже. Годовое собрание акционеров по этому же вопросу пройдет 25 июня.

Лиц, допущенных к участию в совещании, определят до 1 июня. Внеочередное собрание акционеров по дивидендам за первый квартал 2026 года назначено на ту же дату. Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за указанный период.

Согласно дивидендной политике «Русала», компания направляет на выплаты 15% от скорректированного показателя EBITDA, однако решение зависит от соблюдения кредитных обязательств и уровня ликвидности. В последний раз «Русал» выплачивал дивиденды по итогам первого полугодия 2022 года в размере $0,02 на акцию. Общий объем выплат составил $302 млн.

«Русал» — крупнейший поставщик российского алюминия. Основным акционером компании остается холдинг «Эн+» (56,88%), еще 25,52% акций принадлежат «СУАЛ партнерс».