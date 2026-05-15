Биржевая цена на золото опустилась ниже $4,6 тыс. впервые с 6 мая

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне к 8:18 мск составила $4,588 тыс. за тройскую унцию. Это на 2,06% ниже по сравнению с закрытием прошлого дня, свидетельствуют данные торгов на бирже Comex. В последний раз цена на драгметалл опускалась ниже $4,6 тыс. 6 мая 2026 года.

В то же время июльский фьючерс на серебро на бирже Comex дешевел на 5,6% относительно предыдущего закрытия — до $80,56 за унцию.

После ощутимого скачка в апреле цена на золото вновь начала снижаться, реагируя на события вокруг американо-иранского конфликта. Эту тему, в частности, затрагивал президент США Дональд Трамп на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Визит господина Трампа в Китай продлится до 15 мая.

