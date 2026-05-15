Гендерный разрыв в зарплатах в Удмуртии превысил 30% в 2025 году

Разница между средними зарплатами мужчин и женщин на крупных и средних предприятиях в Удмуртии за 2025 год составила 30,2%—87,7 против 61,2 тыс. руб. соответственно. Об этом пишет «Ъ-Волга-Урал» со ссылкой на аудиторско-консалтинговую сеть FinExpertiza.

Удмуртия находится в числе регионов с наименьшим отставанием в ПФО. В Целом по округу гендерный разрыв в зарплатах достиг 34,1%. Средний размер оплаты труда в ПФО у женщин составил 58,4 тыс. руб. против 88,6 тыс. руб. у мужчин соответственно. Самый большой разрыв в зарплатах наблюдается в Татарстане — 37%. При этом в соседней республике зарплата выше средней: 67,9 тыс. руб. и 107,8 тыс. руб.

В целом по России средняя зарплата женщин составила 74,3 тыс. руб., что на 33,7% меньше, чем у мужчин (112,1 тыс. руб.). Этот разрыв оказался самым высоким за последние 13 лет.

