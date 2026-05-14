Служебный контраст

В 2025 году женщины в регионах Приволжского федерального округа в среднем зарабатывали на 34,1% меньше мужчин: средняя зарплата составила 58,4 тыс. руб. против 88,6 тыс. руб. соответственно. Наиболее выраженный гендерный разрыв зафиксирован в Оренбургской области и Татарстане — 37,8% и 37% соответственно. Наименьшее отставание отмечено в Пермском крае и Самарской области, где разница в оплате труда составила около 30%. Эксперты связывают такую динамику со структурой региональной экономики и преобладанием мужчин в наиболее высокооплачиваемых промышленных отраслях.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В 2025 году средняя зарплата женщин на крупных и средних предприятиях Приволжского федерального округа составляла 58 439 рублей — это на 34,1% ниже, чем у мужчин, чья средняя зарплата достигла 88 616 рублей. Это следует из данных аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Один из самых больших гендерных разрывов в ПФО зафиксирован в Татарстане — 37,0%. При этом зарплаты в республике заметно выше окружных: женщины получают 67,9 тыс. руб., мужчины — 107,8 тыс. руб.

Высокое отставание женских зарплат также наблюдается в Оренбургской области — 37,8% при 51,0 тыс. руб. у женщин и 81,9 тыс. руб. у мужчин, в Башкортостане — 35,5% с показателями 54,3 тыс. руб. и 84,2 тыс. руб. соответственно, а также в Ульяновской области — 35,2%, где зарплата женщин составляет 53,8 тыс. руб., мужчин — 83,0 тыс. руб.

Умеренный разрыв, от 32% до 34%, отмечен в Кировской области — 33,9% при 52,0 тыс. руб. у женщин и 78,6 тыс. руб. у мужчин, в Нижегородской области — 33,8% с зарплатами 64,7 тыс. руб. и 97,7 тыс. руб. соответственно, в Мордовии — 32,2% (48,2 тыс. руб. против 71,2 тыс. руб.) и в Чувашии — 32,0% (52,0 тыс. руб. против 76,4 тыс. руб.).

Наименьшее отставание в округе, в диапазоне 30–31%, зафиксировано в Пермском крае — 30,0% при 63,6 тыс. руб. у женщин и 90,9 тыс. руб. у мужчин, в Самарской области — 30,1% с показателями 58,4 тыс. руб. и 83,6 тыс. руб., в Удмуртской Республике — 30,2% (61,2 тыс. руб. против 87,7 тыс. руб.), в Марий Эл — 30,9% (56,2 тыс. руб. против 81,4 тыс. руб.), в Пензенской области — 30,9% (51,9 тыс. руб. против 75,1 тыс. руб.) и в Саратовской области — 31,0% (49,7 тыс. руб. против 72,0 тыс. руб.).

В целом по России средняя зарплата женщин составила 74,3 тыс. руб., что на 33,7% меньше, чем у мужчин (112,1 тыс. руб.). Этот разрыв оказался самым высоким за последние 13 лет.

Наибольший гендерный разрыв в зарплатах по отраслям зафиксирован в культуре, спорте и развлечениях, где женщины зарабатывают на 39% меньше мужчин. В сфере информации и связи отставание составляет 37,1%, в профессиональной, научной и технической деятельности — 31,3%, в добыче полезных ископаемых — 27,9%, в торговле — 27,7%, в здравоохранении — 22,6% и в операциях с недвижимостью — 19,1%.

Минимальные различия отмечены в строительстве — 8,4%, образовании — 14,1%, обеспечении электроэнергией, газом и паром — 17,7%.

Как отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова, традиционное объяснение более низких зарплат женщин материнством и семейной нагрузкой не в полной мере отражает российскую специфику, поскольку разница в отработанных часах минимальна, а разрыв в оплате сохраняется даже при сопоставимом графике.

«Даже при сопоставимой продолжительности рабочего времени, различия в оплате сохраняются: среднечасовая заработная плата женщин примерно на 30% ниже мужской. Особенно показательно, что в сегменте топ-менеджмента, где оба пола отрабатывают одинаковое количество часов, гендерный разрыв в доходах остается значительным — 43%, что свидетельствует о структурном характере проблемы», — пояснила она.

Схожую оценку структурного перекоса дает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков, который напрямую увязывает масштаб разрыва с индустриальной специализацией регионов и подчеркивает, что даже высокая промышленная развитость не снижает, а лишь усиливает диспропорции в доходах.

«Гендерный разрыв в зарплатах по регионам напрямую связан со структурой экономики. Чем выше доля нефтегаза, промышленности, ВПК, строительства и транспорта, где доминируют мужчины, тем сильнее перекос. <...> При этом женщины по-прежнему в основном заняты в образовании, медицине, торговле и административной сфере, где рост доходов намного слабее. В результате высокая индустриализация не снижает, а усиливает разрыв. Региональные власти могут его сглаживать через поддержку занятости женщин в технических профессиях, развитие переквалификации, рост зарплат в бюджетной сфере и расширение социальной инфраструктуры, но быстро изменить ситуацию сложно: нынешний рост доходов в России обеспечивают прежде всего отрасли с мужским доминированием, поэтому без изменения самой модели экономики разрыв будет сохраняться», — заключил эксперт.

Влас Северин