В Сургуте начали проверку после жесткой посадки вертолета в Хабаровском крае

Сургутская транспортная прокуратура в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) организовала проверку после жесткой посадки в Хабаровском крае вертолета авиакомпании «ЮТэйр — Вертолетные услуги». Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 15 мая около 11:00 по местному времени. У вертолета типа Ми-8 в результате приземления оказалась повреждена задняя часть фюзеляжа. Пострадавших среди членов экипажа и служебных пассажиров нет.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Ирина Пичурина

