Московские аэропорты Внуково и Домодедово ограничили работу

Росавиация сообщила, что московские аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы «по согласованию с соответствующими органами». Служба уточнила, что использование воздушного пространства аэропортов ограничено.

Из-за действующих ограничений во Внуково и Домодедово может измениться расписание вылета и прилета самолетов, предупредила Росавиация.

Ранее прием и отправку самолетов полностью приостановили аэропорты Калуги и Тамбова.