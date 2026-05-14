Московские аэропорты Внуково и Домодедово ограничили работу
Росавиация сообщила, что московские аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы «по согласованию с соответствующими органами». Служба уточнила, что использование воздушного пространства аэропортов ограничено.
Из-за действующих ограничений во Внуково и Домодедово может измениться расписание вылета и прилета самолетов, предупредила Росавиация.
Ранее прием и отправку самолетов полностью приостановили аэропорты Калуги и Тамбова.