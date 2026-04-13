Владислав Третьяк сыграет на выезде

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сменит думскую «прописку»: в новый созыв нижней палаты легенда советского спорта будет баллотироваться не от Ульяновской области, которую он представляет уже 15 лет, а от Москвы. По данным “Ъ”, единоросс планирует выдвигаться по Преображенскому округу, депутатом от которого сейчас является беспартийный эрудит Анатолий Вассерман. Не исключено, что на место господина Третьяка, в свою очередь, будет претендовать экс-губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Москва станет уже третьим субъектом, за который Владислав Третьяк будет «выступать» в Госдуме

О том, что Владислав Третьяк планирует сменить регион выдвижения, “Ъ” рассказали источники в руководстве ЕР. Заместитель губернатора Ульяновской области по внутренней политике Александр Коробко подтвердил, что глава ФХР пойдет по одному из округов в Москве. «Для нас это серьезная потеря, потому что Владислав Третьяк очень хорошо помогал региону, он — очень эффективный депутат. Но, надеемся, что он снова станет депутатом и мы будем продолжать взаимодействовать, тем более что у него сложились очень хорошие отношения с губернатором»,— сказал “Ъ” господин Коробко.

Владислав Третьяк является депутатом Госдумы начиная с IV созыва. В 2003 году он шел самовыдвиженцем по одномандатному округу в Саратовской области, затем избирался от нее по партийным спискам ЕР. После этого сменил регион на Ульяновскую область, от которой в 2011 году прошел по списку, а в 2016–2021 годах— по Радищевскому одномандатному округу.

В конце января источники “Ъ” в администрации губернатора Ульяновской области, члена ЦК КПРФ Алексея Русских, говорили, что коммунист не возражает, если Владислав Третьяк снова пойдет по своему округу. Планировалось, что действующий депутат-единоросс Владимир Кононов, избравшийся пять лет назад по второму одномандатному округу — Ульяновскому, займет «проходное» место в списке, а на его территорию будет выдвинут секретарь реготделения ЕР и первый вице-спикер регионального заксобрания Владимир Камеко.

По словам собеседника “Ъ” в ЕР, в столице господин Третьяк будет претендовать на Преображенский одномандатный округ, который в уходящем созыве представляет эрудит Анатолий Вассерман (входит во фракцию «Справедливой России»).

В 2021 году этот округ был «согласованным»: господин Вассерман баллотировался как самовыдвиженец, а партия власти не выдвигала против него своего кандидата.

Получить комментарий Владислава Третьяка “Ъ” оперативно не удалось. Господин Вассерман пояснил “Ъ”, что пытаться переизбраться по своему округу не будет, поскольку не сумел найти спонсоров для кампании. По словам эрудита, до избрания он дважды баллотировался в нижнюю палату и дважды приходил вторым. «После того как пришел первым, быть вторым как-то неохота,— пояснил он “Ъ”, добавив, что господин Третьяк принял решение баллотироваться в столичном округе как раз узнав, что на тот второй срок не претендует.— В любом случае, желаю ему успехов».

Источники “Ъ” в ульяновской власти считают, что заявиться на праймериз ЕР по Радищевскому округу, который оставляет легендарный хоккеист, теперь могут депутат заксобрания Марина Беспалова (в прошлом уже была депутатом Госдумы), один из заместителей губернатора, а также экс-губернатор региона, действующий депутат Сергей Морозов. Пять лет назад он стал единственным, кто получил мандат по ульяновскому региональному списку ЕР. Для комментариев господин Морозов был недоступен.

Глава Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов полагает, что ликвидация ЕР одного из «согласованных» округов в Москве и переход туда Владислава Третьяка связан с «размытием обязательств перед "Справедливой Россией"», а также «некоторой усталостью от фриков».

Ульяновский политолог Николай Васин полагает, что пауза, которая возникла с поиском кандидатов на освобождающийся округ, может объясняться вероятным приходом на смену господину Третьяку «федерального тяжеловеса». «Тем более, по моему мнению, в появлении именно тяжеловеса заинтересован и губернатор региона»,— добавил политолог.

Сергей Титов, Ульяновск; Андрей Прах