Мещанский суд продлил арест экс-главе волгоградского облкомприроды Сивокозу

Мещанский районный суд Москвы оставил под стражей бывшего руководителя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Алексея Сивокоза и его экс-заместителя Дарью Казанкову, которая перед арестом занимала пост начальницы правового управления мэрии Волгограда. Вопросы о мере пресечения рассматривались 14 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: volgoduma.ru Фото: volgoduma.ru

В отношении подозреваемых было подано два ходатайства: о продлении заключения под стражу и о замене ее на домашний арест. В итоге судья продлила содержание в СИЗО обоим обвиняемым до 16 августа 2026 года, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда журналистам V1.RU.

Господина Сивокоза поместили в СИЗО в декабре прошлого года после поступления ходатайства следователя. Апелляция на решение об аресте, поданная 22 декабря, осталась без удовлетворения.

Анонимные Telegram-каналы связали задержание главы облкомприроды и его бывших заместителей Ирины Паниной и Дарьи Казанковой с реализацией национального проекта «Оздоровление Волги». Чиновницы также были арестованы в декабре.

Ранее Мещанский суд заменил Ирине Паниной содержание под стражей на запрет определенных действий. Решение вступит в силу 19 мая.

Нина Шевченко