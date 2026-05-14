Суд в Москве выпустил из СИЗО экс-зампреда волгоградского облкомприроды

Мещанский районный суд столицы изменил меру пресечения Ирине Паниной, ранее занимавшей пост заместителя председателя волгоградского облкомприроды. Соответствующая информация появилась на сайте суда.

Госпожу Панину задержали в Москве в декабре прошлого года. Ей инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Детали дела не раскрываются.

Вместе с ней фигурантами уголовного дела стали глава облкомприроды Алексей Сивокоз и экс-заместитель последнего Дарья Казанкова, на момент ареста руководившая правовым управлением мэрии Волгограда. Впоследствии все три дела объединили в одно производство, а материалы расследования засекретили.

Изначально чиновникам была избрана мера пресечения в виде СИЗО. Однако 13 мая суд смягчил меру для Ирины Паниной, заменив арест на запрет определенных действий. То есть ей нельзя находиться на улице ночью, использовать интернет, контактировать со свидетелями.

Заседания по ходатайству следствия об изменении меры пресечения господину Сивокозу и госпоже Казанковой, которых обвинитель просит перевести под домашний арест, проходят сегодня, 14 мая.

Нина Шевченко