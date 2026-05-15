Производство показывает рост

Индекс промышленного производства Северо-Западного федерального округа за первый квартал 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился всего на 0,9%. Из 11 регионов СЗФО рост показали только пять, в лидерах — Калининградская область. Данные о социально-экономическом развитии округа опубликовал Петростат.

Основной вклад в рост ИПП обеспечили отрасли машиностроения: производство автотранспортных средств. выпуск электрического оборудования, а также фармацевтическая отрасль

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным Петростата, индекс промышленного производства (ИПП) Калининградской область за январь — март увеличился на 19,2% по сравнению с первым кварталом 2025 года. Это лучший показатель среди регионов СЗФО. На втором месте — Псковская область (+17,2%), на третьем с большим отставанием — Новгородская (+4,1%).

Санкт-Петербург на четвертом месте: ИПП города — 103,6%. Как ранее сообщали в Смольном, основной вклад в рост обеспечили отрасли машиностроения (производство автотранспортных средств, выпуск электрического оборудования), а также фармацевтическая отрасль.

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время отчета перед депутатами Законодательного собрания отмечал, что ИПП города в 2025 году вырос на 5,4%. По словам градоначальника, промышленность стала «настоящим локомотивом развития города». В лидерах — машиностроение: производство кораблей и судов, летательных аппаратов, в том числе беспилотников, а также военных машин.

Топ-5 замыкает Ненецкий автономный округ — 102,5%. Снижение отмечено в Карелии (93,5%), Коми (95,7%), Ленинградской (96,3%) и Вологодской (97,3%) областях.

Отгрузка обрабатывающих производств составила 2,27 трлн рублей. Основной вклад внесли Петербург — 900,7 млрд рублей, Ленобласть — 449,6 млрд рублей и Вологодская область — 292,5 млрд рублей. В сегменте добычи полезных ископаемых отгрузка достигла 335,1 млрд рублей.

В лидерах по вводу жилья — Ленинградская область. В январе — марте в регионе введено 1,248 млн кв. м жилья. В Петербурге за этот же период введено всего 113,9 тыс. кв. м, что в шесть раз меньше прошлогоднего показателя.

Всего в округе введено 2,139 млн кв. м жилья, что практически на треть меньше, чем годом ранее. Заметное падение объемов отмечено в Вологодской области (42,3% к уровню 2025 года) и в Калининградской (58,4%). Из общей картины выделяется Псковская область, где ввод жилья вырос на 24,3%.

Оборот розничной торговли в СЗФО достиг 1,66 трлн рублей, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этом сегменте в лидерах Новгородская область (+7,2%), Петербург (+7%) и Вологодская область (+4,6%).

По данным Петростата, средняя заработная плата в округе увеличилась за год на 11,6%, до 109,8 тыс. рублей. Самые высокие зарплаты зафиксированы в Ненецком АО — 136,9 тыс. рублей, Петербурге (128,9 тыс. рублей) и Мурманской области (125,7 тыс. рублей). Численность официально зарегистрированных безработных на конец марта выросла до 29,7 тыс. человек против 26,1 тыс. годом ранее.

Заработная плата петербуржцев с 2019 года, по данным Смольного, увеличилась с 65,9 до 121,5 тыс. рублей — на 87,3%. По словам губернатора, в Петербурге самый низкий уровень бедности в стране.

Показатели СЗФО, по мнению управляющего партнера агентства «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, показывают устойчивость экономики и подтверждают эффективность адаптации регионов к текущим макроэкономическим условиям.

«Несмотря на жесткую денежно-кредитную политику и сохраняющееся внешнее давление, округ сохраняет положительную динамику промышленного производства. Особенно важно, что драйвером остаются именно обрабатывающие производства, объем которых превысил 2,27 трлн рублей. Высокие показатели Санкт-Петербурга и Ленинградской области по объему отгрузки подтверждают, что промышленная политика государства, ориентированная на импортозамещение, технологический суверенитет и поддержку внутреннего производства, продолжает давать результат»,— отмечает эксперт.

Сокращение ввода жилья, по словам Екатерины Косаревой, связано с дорогими кредитами и охлаждением ипотечного рынка после периода рекордного спроса. «Однако это скорее ожидаемая коррекция после нескольких очень сильных лет, чем системный кризис строительной отрасли»,— заключает эксперт.

Надежда Ярмула