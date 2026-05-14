Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отчитался перед депутатами Законодательного собрания. Градоначальник заявил об уверенном экономическом росте: увеличении доходов и расходов городской казны, ВРП, промышленного производства. Однако обошелся без громких заявлений по теме метро: не назывались сроки строительство новых станций, не упоминалась «Театральная». Это последний отчет губернатора перед седьмым созывом парламента — осенью в Петербурге пройдут выборы депутатов ЗакСа.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время выступления с отчетом по итогам развития Санкт-Петербурга в 2025 году перед депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от партии «Яблоко» Ольга Штанникова Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

Начал Александр Беглов издалека — с исторического ликбеза о публичных отчетах органов власти. Так губернатор подвел к тому, что в прошлом году в городе построили новый архивный центр, «самый современный в стране и один из лучших в Европе». И прорекламировал выставку, которая сейчас проходит в архиве.

После нетипичного для отчета начала господин Беглов перешел к уже стандартной части — бюджету, инвестициям, дорожному строительству, метро, кадрам. Цифры, выводимые на экран, гласили, что в Петербурге все стабильно и ежегодно растет.

«На страну продолжают оказывать давление санкции, количество которых растет. Геополитическая ситуация также негативно влияет на темпы развития, однако, несмотря на неблагоприятные условия, городская экономика показала уверенный рост»,— говорил с трибуны губернатор.

Налоговые поступления в бюджеты всех уровней по сравнению с 2024 годом увеличились на 12,3%, до 3,888 трлн рублей, из которых 1,49 трлн поступили в городскую казну. Доля Петербурга в экономике России выросла с 5,6% до 7%. Валовый региональный продукт, по данным Росстата, в 2024 году увеличился до 12,9 трлн рублей (+8,4%). По прогнозам Смольного, в 2025-м этот показатель увеличится до 14,1 трлн рублей — еще на 3%.

Индекс промышленного производства вырос на 5,4%. По словам губернатора, промышленность стала «настоящим локомотивом развития города». В лидерах — машиностроение: производство кораблей и судов, летательных аппаратов, в том числе беспилотников, а также военных машин выросло на 40%.

Заработная плата горожан с 2019 года увеличилась с 65,9 до 121,5 тыс. рублей — на 87,3%. По словам губернатора, в Петербурге самый низкий уровень бедности в стране.

Расходы города в прошлом году подросли с 1,4 до 1,476 трлн, доходы — с 1,347 до 1,410 трлн рублей. «Даже в условиях охлаждения экономики мы добились сокращения дефицита»,— обратил внимание собравшихся Александр Беглов.

Основная часть отчета, как и все выступления губернатора за последние годы, строилась на пунктах из программы «10 приоритетов развития Петербурга», с которой Александр Беглов шел на выборы в 2024 году. Начали, как всегда, с «Мегапроектов»: Широтная магистраль скоростного движения, Большой Смоленский мост, ВСМ Москва — Петербург, круглогодичный морской курорт «Санкт-Петербург марина». Строительство Большого Смоленского моста, по словам господина Беглова, идет с опережением графика: готовность переправы составляет уже более 80%. Полностью сдать объект власти планируют в 2028 году.

Одна из самых популярных тем в выступлениях градоначальника — расширение метрополитена. Александр Беглов обозначил, что сейчас прокладывается отрезок с четырьмя станциями на Красносельско-Калининской (коричневой) линии и участок с двумя станциями на Невско-Василеостровской (зеленой) ветке. «Начата проходка третьего пускового участка от станции "Каретная" к станции "Лиговский проспект-2" к будущему терминалу Высокоскоростной магистрали»,— продолжал доклад господин Беглов.

В этот раз губернатор, словно обходя острые углы, решил лишний раз не называть даты завершения строительства новых станций подземки и не упоминать проблемную «Театральную», построенную еще в 2024 году без выхода на поверхность.

Осенью 2025-го, во время обсуждения городского бюджета, заявлялось, что новые станции на зеленой ветке запустят в 2029 году. В этот же список входила и «Театральная». Четыре станции на коричневой ветке хотят открыть в 2030-м. На строительство метро на 2026–2028 годы, согласно закону о бюджете, предусмотрено 217 млрд рублей: 51 млрд в 2025-м и по 80 млрд в 2027-м и 2028-м.

Отдельно внимание уделили рабочему классу населения, а именно воспитанию новых кадров. С прошлого года выпускники петербургских школ, которые решили не идти в 10-й класс, могут сдать только два обязательных экзамена для поступления в 29 колледжей на 19 рабочих профессий. В рамках этого эксперимента прием на востребованные профессии увеличился на 28,6%. «Два экзамена, колледж, завод — и золотые руки в деле»,— кратко обозначил путь девятиклассников губернатор. После завершения отчета Александр Беглов «подарил» этот лозунг руководителю фракции КПРФ Ирине Ивановой, которая решила позаимствовать его для предвыборной кампании. «Всё, я с ним иду! Лучше или равнозначные лозунги были только в 1917 году»,— поблагодарила губернатора госпожа Иванова.

Руководитель фракции «Яблоко» Ольга Штанникова задала вопрос о строительстве двух небоскребов — башен «Лахта-2» и «Лахта-3» «Газпрома» — на побережье Финского залива.

«Яблоко» отправляло два запроса правительству города и получило на них разные ответы. Вице-губернатор Наталья Чечина сообщила, что оценка влияния небоскребов на охраняемые исторические панорамы города проводилась по 3D-моделям. Однако в ответе от вице-губернатора Николая Линченко говорится, что высотные параметры не оценивали: «Данная оценка не входит в предмет подготовки изменений в ПЗЗ (правила землепользования и застройки.— «Ъ Северо-Запад»). Результат выполненной на 3D-модели оценки не документировался».

Конкретный ответ на вопрос, на каких документах был сделан вывод, что новые небоскребы не нарушают сохранность исторических панорам Петербурга, Ольга Штанникова не получила. Однако Александр Беглов однозначно заявил, что правительство строительство небоскребов поддерживает.

«Когда мы с вами на кораблике по Неве идем, мы видим имперский город. Дальше мы видим советский город. Когда приближаемся к заливу, видим Петербург XXI века: "Лахта-центр", стадион, вантовый мост. Строительство, не буду лукавить, двух этих башен правительство города поддерживает. Это отвечает нашей логике развития города как мегаполиса XXI века. Надо не забывать, что, кроме рабочих мест, это еще и налоговые поступления в бюджет. Это серьезный вклад в экономику города»,— высказался с трибуны парламента Александр Беглов.

Попытку Ольги Штанниковой все-таки уточнить вопрос и получить на него ответ пресек председатель Законодательного собрания Александр Бельский. Губернатор пообещал вернуться с ответом письменно.

На прошлой неделе Смольный утвердил проект планировки территории для строительства небоскребов: «Лахта-2» будет высотой 710 м, «Лахта-3» — 570 м. Для сравнения, высота уже построенного «Лахта Центра» — 462 м.

Отчет губернатора стал последним для седьмого созыва депутатов. В сентябре 2026-го в Петербурге пройдут выборы в ЗакС. «Все вместе мы с вами сделали 2025 год успешным»,— заключил под аплодисменты Александр Беглов.

Надежда Ярмула