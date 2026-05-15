Пожар на «Невской мануфактуре» страховкой не погасят

Верховный суд России оставил в силе акты трех инстанций по иску АО «Невская мануфактура» о взыскании около 298 млн рублей страхового возмещения с «Ингосстраха» после крупного пожара на фабрике, произошедшего в 2021 году. ВС признал, что причиной пожара стала ненадлежащая эксплуатация здания. Юристы отмечают, что истец практически исчерпал процессуальные пути обжалования решений судебных инстанций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возгорание в здании фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской наб., 50, произошло 12 апреля 2021 года. Крупнейший за последние годы пожар унес жизнь одного спасателя и почти уничтожил памятник архитектуры 1861 года постройки

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Возгорание в здании фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской наб., 50, произошло 12 апреля 2021 года. Крупнейший за последние годы пожар унес жизнь одного спасателя и почти уничтожил памятник архитектуры 1861 года постройки

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

По данным «РИА Новости», судья ВС РФ Олег Шилохвост указывает в отказном определении на факты системного нарушения истцом правил пожарной безопасности, установленные компетентными органами в рамках экспертиз, на ненадлежащую эксплуатацию здания без соблюдения противопожарных мер, что привело к уничтожению объекта культурного наследия.

Возгорание в здании фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной, 50, произошло 12 апреля 2021 года. Крупнейший за последние годы пожар унес жизнь одного спасателя и почти уничтожил памятник архитектуры 1861 года постройки. Пламя на площади 10 тыс. кв. м тушили четыре дня.

Комплекс построек бывшей фабрики товарищества шерстяных изделий «Торнтон» признали памятником в 2015 году. С этого времени надзорными органами было выявлено более 90 случаев нарушения правил пожарной безопасности, но фабрика не исполняла предписания, продолжала сдавать помещения в аренду и не информировала страховщика о наличии предписаний, говорится в материалах дела. В 2023 году суд в Санкт-Петербурге прекратил уголовное дело в отношении двух бывших руководителей фабрики «Невская мануфактура» Алексея Михневича и Максима Макеева в связи с истечением сроков давности.

Старший юрист арбитражной практики юридической фирмы Vegas Lex Максим Андреев сказал «Ъ Северо-Запад», что «Невская мануфактура» почти исчерпала возможные процессуальные пути обжалования судебных актов. Среди доступных ей вариантов можно выделить обращение с жалобой на «отказное определение» судьи ВС к заместителю председателя, а затем и к самому председателю ВС. «В случае негативного сценария "Невская мануфактура" вправе обратиться в президиум ВС с надзорной жалобой, однако шансы на такую передачу еще ниже, поскольку за последние 10 лет количество переданных в президиум ВС надзорных жалоб по коммерческим спорам можно пересчитать по пальцам одной руки»,— обращает внимание юрист.

Кроме того, продолжает господин Андреев, «Невская мануфактура» может пересмотреть судебные акты по данному делу по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, если, к примеру, по результатам расследования уголовного дела или внесудебных проверок госорганов выяснятся новые обстоятельства, которые не могли быть известны суду при рассмотрении настоящего дела.

Анна Барабаш, генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions, объясняет, что у «Невской мануфактуры» также есть право обратиться в Конституционный суд, но важно понимать, что КС не является инстанцией, пересматривающей конкретные дела по существу. «КС не будет проверять, правильно ли суды применили закон в конкретном споре, но будет оценивать, соответствуют ли сами нормы закона Конституции. Для обращения в КС необходимо будет доказать, что примененная в деле норма права (например, положения Гражданского кодекса об основаниях освобождения страховщика от выплаты или нормы о грубой неосторожности) нарушает конституционные права заявителя: право собственности, право на судебную защиту или принцип равенства»,— сказала госпожа Барабаш. Но в данном споре это больше проигрышная стратегия, полагает она, поскольку суды как раз установили, что мануфактура реально нарушала требования пожарной безопасности.

Дмитрий Клеточкин, партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», считает, что в данном деле можно ставить финальную точку. «По сути, спор шел о том, кто виновник пожара. В таком случае тут нет предмета, который находился бы в области ведения КС РФ. Конституционный суд способен повлиять на правоприменение, но не на установление фактов и определение вины лиц»,— согласен с коллегой юрист.

Господин Клеточкин рассказал, что судебная практика при пожарах и иных авариях складывается разнообразно. «Разумеется, страховые часто отказывают в выплатах просто потому, что не хотят платить. А дальше уже суды разбираются, кто виноват в произошедшем и насколько это укладывается в условия договора страхования. И тут может быть совершенно любой результат»,— поясняет юрист.

Господин Андреев добавляет, что страховые споры, связанные с крупными пожарами, чаще всего сводятся к двум вопросам: наступил ли страховой случай с учетом конкретных условий договора страхования и соблюдены ли страхователем требования противопожарной безопасности. «Страховщики, как правило, активно используют основания для отказа в страховой выплате, апеллируя к нарушению страхователем правил противопожарной безопасности либо к несоблюдению им предписаний, выданных государственными органами. Кроме того, страховщики зачастую пытаются доказать, что произошедший пожар подпадает под исключения из перечня страховых случаев, либо что страхователь предоставил недостоверные сведения на этапе заключения договора страхования»,— обозначает старший юрист Vegas Lex.

Госпожа Барабаш, впрочем, делает оговорку, что картина не так однородна, если говорить о других случаях — делах, где пожар произошел по внешним причинам (поджог, техническая неисправность без вины страхователя, стихийные обстоятельства). «Тут суды, как правило, встают на сторону страхователя и взыскивают возмещение,— отмечает руководитель Enterprise Legal Solutions.— Но и здесь страховщики тоже нередко пытаются найти основания для отказа, однако без убедительной доказательной базы суды такие аргументы отклоняют». Иная ситуация складывается, когда в деле присутствует административный или уголовный «шлейф»: зафиксированные предписания надзорных органов, протоколы об административных правонарушениях, постановления о привлечении к ответственности. В этих случаях страховщики получают готовую доказательную базу, которую им остается лишь грамотно представить суду, и суды обычно принимают такие аргументы, констатирует Анна Барабаш.

Как писали СМИ, сразу после пожара банкир Алексей Устаев, миллиардер, совладелец «Невской мануфактуры», заверил Смольный, что бывшая фабрика будет восстановлена в кратчайшие сроки и за счет собственников. Однако до сих пор никакие работы по воссозданию памятника не ведутся.

Александра Тен