В России стало меньше мусора

По данным Росприроднадзора, в 2025 году в России образовано 7,8 млрд тонн отходов производства и потребления, что на 8,2%, или 674 млн тонн, меньше, чем в 2024 году (8,5 млн тонн). Около половины этого объема (3,8 млрд тонн) было размещено на объектах хранения отходов. На утилизацию или захоронение же направлено 1,87 млрд и 1,9 млрд тонн соответственно. Наибольший вклад в образование отходов традиционно вносят добыча угля, металлических руд и металлургические производства. Свыше 56% образования всех отходов в РФ приходится на четыре региона: Кемеровскую и Сахалинскую области, Якутию и Красноярский край.

Снижение образования отходов в Росприроднадзоре объяснили изменением законодательства в 2023 году: промышленность получила возможность не относить вскрышные и вмещающие породы (извлекаются перед добычей полезных ископаемых, например земля или песок) к отходам, а учитывать их как побочные продукты деятельности (см. “Ъ” от 23 марта). Это распространяется главным образом на горнодобывающий сектор, где объемы вскрышных пород формировали основную массу статистики отходов. До изменений снижение образования отходов было скромнее: в 2022 году объем уменьшился лишь на 2,2%, а в 2023-м — на 2,3%. В 2024 году сокращение оказалось уже более заметным — на 9%.

Прошлогоднее снижение образования отходов, поясняет гендиректор «ENV-Консалтинг» Ирина Демина, связано с тем, что предприятия активнее выводят часть отходов из-под регулирования, переквалифицируя их в побочную продукцию, отходы недропользования и отходы животноводства. Снижение объемов утилизации, по ее словам, говорит о структурных проблемах отрасли: критической нехватке инфраструктуры, ужесточении регуляторных требований и усилении госконтроля.

В сфере твердых коммунальных отходов в 2025 году образовано 46,4 млн тонн, из них 63% — в жилых помещениях. На обработку и сортировку было направлено 55% бытовых отходов (25,5 млн тонн). Несмотря на это, в итоге на захоронение отправилось около 81% образованных отходов (37,7 млн тонн), а на утилизацию — менее 10% (4,6 млн тонн), что говорит о низком проценте переработки. С учетом объемов захоронения, поясняет руководитель проектов практики «АПК и потребительский сектор» компании Strategy Partners Артем Суворов, ключевая проблема отрасли пока сохраняется — несмотря на рост доли обработки, значительная часть отходов по-прежнему не возвращается в хозяйственный оборот.

