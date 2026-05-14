Дело Линды не стареет, как и песни

Тверской райсуд Москвы отправил под домашний арест музыкального директора певицы Линды (Светланы Гейман) Михаила Кувшинова по уголовному делу о мошенничестве с авторскими правами на песни. Решение было принято по ходатайству ГСУ ГУ МВД. Сам фигурант вину не признает. Его представитель настаивал на запрете определенных действий, который бы не помешал продюсеру зарабатывать деньги на содержание семьи.

Певица Линда

Перед началом слушания задержанный Кувшинов заявил, что не согласен с претензиями следствия. «Я не делал то, что мне пытаются вменить»,— сказал он. Отвечая на вопросы журналистов о претензиях продюсера Максима Фадеева, фигурант сказал, что «ни разу не слышал от него никаких вопросов» за все прошедшие годы.

«На протяжении 30 лет я пытался урегулировать этот вопрос мирно через представителей Линды — Кувшинова и Черкасова (сейчас содержится в СИЗО.— “Ъ”), но результата это не дало. Речь идет не о запретах и не о публичной войне, а о защите моих авторских прав и той части смежных прав, которая мне принадлежит»,— заявлял буквально накануне господин Фадеев.

В ходе процесса адвокат фигуранта просил ходатайство следствия отклонить, настаивая на том, что причастность его клиента к предполагаемому преступлению не доказана, а десятилетний срок давности по делу, в котором речь идет о действиях, совершенных с 2009 года по апрель 2016 года, истек.

Адвокат просил в ходатайстве следствия отказать или избрать его подзащитному в качестве меры пресечения запрет определенных действий, чтобы тот мог работать, содержать больного раком отца, а также организовывать работу творческого коллектива певицы Линды. В свою очередь, прокурор ходатайство следователя поддержал. Последняя настаивала на изоляции задержанного, опасаясь, что тот может скрыться или же оказать давление на свидетелей или потерпевшего. Также она заявила о том, что преступление носит длящийся характер, поскольку похищенными правами господина Фадеева продолжали пользоваться вплоть до 2024 года, на что адвокат возразил, что «мошенничество длящимся преступлением не является». Взвесив доводы сторон, судья Алексей Криворучко избрал в отношении господина Кувшинова домашний арест на два месяца.

Михаила Кувшинова задержали после допроса 12 мая. В тот же день следователи допросили в качестве свидетеля певицу Линду, взяв с нее обязательство о явке.

По некоторым данным, артистка перешла в статус подозреваемой.

В уголовном деле речь идет о хищении авторских прав на произведения композитора и музыкального продюсера Максима Фадеева. Они, по данным следствия, причинили господину Фадееву ущерб на сумму «свыше 1 млн руб.» (сумма является обязательной для квалификации действий фигуранта по самой тяжелой ч. 4 ст. 159 УК — мошенничество в особо крупном размере). При этом, как заявила представитель МВД, почерковедческая экспертиза показала, что «подпись Фадееву (на договоре о передаче права на песни.— “Ъ”) не принадлежит».

Как ранее писал “Ъ”, в рамках данного дела в ноябре 2025 года был арестован музыкальный издатель Андрей Черкасов. Последнему вменяется в вину два эпизода мошенничества, а также незаконное создание юридического лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). По данным СМИ, еще один эпизод дела связан с нарушением прав основателей группы «Руки вверх!» Сергея Жукова и Алексея Потехина.

Мария Локотецкая