Арендатор парка Плевен обжалует решение о расторжении договора с городской администрацией

Арендатор ростовского парка Плевен, ООО «МИВ», подали апелляцию на решение Арбитражного суда Ростовской области, согласно которому договор аренды был расторгнут. Об этом сообщает 161.ru со ссылкой на директора компании Марию Пригородову.

В марте текущего года суд удовлетворил поданный в октябре 2025 года иск управления культуры Ростова-на-Дону о расторжении договора аренды парка. Осенью лава города Александр Скрябин заявил, что своими действиями арендатор нанес вред зеленым насаждениям и внешнему облику памятника советско-болгарской дружбы, загромоздил историческую площадь аттракционами самовольно построил торговые объекты.

Наталья Шинкарева