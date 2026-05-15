Ритейл и рестораны раскритиковали квоту на российское вино

Законопроект о выделении не менее 20% полок и винных карт под российское вино встретил сопротивление со стороны торговых сетей и ресторанного бизнеса. Участники рынка предупреждают, что предложенная схема может привести к дефициту отдельных позиций, росту закупочных цен и конфликту с антимонопольными нормами.

Как следует из материалов рабочей группы при правительственной комиссии по административной реформе, с которыми ознакомился «Ъ», бизнес считает квотирование по числу SKU технически трудно выполнимым. Авторы замечаний указывают, что ассортимент российских вин ограничен, особенно в сегментах, востребованных у ресторанов и специализированной розницы, а потому выполнить норму будет сложно без заметной перестройки поставок.

Минпромторг, напротив, продвигает инициативу как меру поддержки отечественных виноделов и готовит запуск так называемой российской винной полки с 1 марта 2027 года. Представители отрасли, поддерживающие законопроект, считают, что доля в 20% для локального вина выглядит оправданной для страны-производителя и сможет усилить позиции российских брендов на рынке.

Противники идеи опасаются, что принудительное перераспределение ассортимента ударит по сетевой торговле и HoReCa, а также повысит стоимость закупок. Виноделы при этом настаивают, что готовы закрыть квоту, а реальная проверка ее исполнения без сложной донастройки учета окажется затруднительной.

