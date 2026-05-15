Трезвый взгляд на полку

Законопроект в поддержку российских виноделов, чья продукция по задумке должна быть занимать на полках магазинов и в меню ресторанов не менее 20%, подвергся критике ритейлеров и операторов общепита. Они опасаются дефицита товарных позиций в сегменте, а также считают, что это противоречит антимонопольному законодательству.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с замечаниями рабочей группы при правительственной комиссии по проведению административной реформы в сфере торговли и защиты прав потребителей к законопроекту, который вводит минимальную долю ассортимента российского вина на полках магазинов и в меню общепита в размере 20%. В частности, в письме говорится, что введение квоты в 20% по SKU (числу товарных позиций) в текущих условиях технически невыполнимо и экономически нецелесообразно, а также противоречит антимонопольному законодательству и приведет к искажению рынка. Обращение было направлено 23 апреля 2026 года главе проектного офиса по реализации реформы контрольной и надзорной деятельности при правительстве РФ Чулпан Госсамовой. Его подписал, в частности, руководитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. В аналитическом центре при правительстве России воздержались от комментариев.

По словам источника “Ъ”, близкого к правительству, 13 мая состоялось очередное заседание подкомиссии для обсуждения законопроекта. Бизнес предлагал ввести штрафы за несоблюдение новых норм, но в правительстве не поддержали эту идею.

«Цель законопроекта — не наказать российских предпринимателей, а поддержать. Вводить санкции изначально не планировалось, в том числе не предусмотрен отзыв лицензий»,— подчеркивает собеседник “Ъ”.

Законопроект о минимальной доле российского вина в торговле и общепите в 20% от общего количества наименований реализуемых вин разработан Минпромторгом. Цель новой нормы — поддержка локальных виноделов. Руководитель WineRetail Александр Ставцев говорит, что квота в 20% SKU абсолютно логична. По его мнению, для винодельческой страны нормально, что такую долю на полке занимает местная продукция. В классическом продуктовом ритейле сейчас эта квота практически закрыта, уверяет господин Ставцев.

В апреле замглавы Минпромторга Роман Чекушов сообщал, что запуск «российской винной полки» ожидается с 1 марта 2027 года. По мнению чиновника, торговые точки должны быть готовы к внедрению этого механизма. Российские вина представлены примерно 3 тыс. SKU из 25 тыс. в категории в целом, при этом «ресторанному» уровню соответствуют не более 500 SKU с относительно небольшими объемами производства (около 10 тысяч бутылок в год), что ограничивает возможность выполнения квоты в каждом магазине и ресторане, считают представители рабочей группы в сфере торговли и защиты прав потребителей. В результате предлагаемая модель квотирования по SKU может оказаться трудноисполнимой и непропорционально ударить по специализированной рознице и сегменту HoReCa, которые менее гибки в адаптации ассортимента, чем крупный сетевой ритейл, указывают эксперты в обращении к госпоже Госсамовой.

В письме говорится, что доля российских вин по объему уже превышает 60% и продолжает расти, но по ассортименту не превышает 13%.

По словам представителей рабочей группы, торговые сети уже фиксируют отказы производителей от поставок из-за «исчерпания объема», особенно в ценовом сегменте 600–800 руб. за бутылку. «Принудительная ребалансировка ассортимента увеличит закупочные цены на 8–9%, а также создаст прямые финансовые потери для ритейла в размере 20 млрд руб. в год. Кроме того, искусственное ограничение ассортимента снизит конкуренцию, что может привести к снижению качества российских вин»,— опасаются в АКОРТ и «Русбренде».

Топ-10 винодельческих компаний России по выручке в 2025 году
Компания Выручка (млрд руб.) Изменение за год (%) Чистая прибыль (млн руб.) Изменение за год (%) ООО «Кубань-Вино» 18,47 12 1619,12 115 ОАО АПФ «Фанагория» 9,19 6 1775,8 9 ЗАО «Абрау-Дюрсо» 6,88 –8 1623,65 –20 ООО «Союз-Вино» 5,23 8 516,76 17 ООО «ТВК-Кубань» 4,72 7 180,82 10 ЗАО «Игристые вина» 4,57 17 1530,16 52 АО «ПАО Массандра» 4,38 23 626 371 ООО «Вилаш-КШВ» 3,52 48 –40,51 62 ООО «Винный дом Фотисаль» 3,32 32 412,14 5753 ООО АЗБ 3,24 22 651,34 46 Источник: Rusprofile.

Квотирование приведет к усугублению кризиса на рынке ресторанов, уверен основатель сети «Раковая» Евгений Ничипурук. Скорее всего, полагает он, будут наблюдаться сбои в поставках вин, особенно в категории 2–3 тыс. руб. за бутылку и выше, с которыми работают рестораны, так как количество позиций таких вин мало, и их объемов также не хватает.

Виноделы ожидаемо не согласны с ритейлерами и рестораторами. Введение квоты не несет существенных рисков для конкуренции и выбора потребителей, а напротив, способствует их развитию, уверена директор по продажам ООО «Кубань-Вино» Кира Цыпина. По ее мнению, квота усилит конкуренцию среди российских производителей и они готовы к ее выполнению.

Поддерживать российских производителей стоит, но они должны конкурировать качеством и ценой, а не за счет законодательного принуждения, считает вице-президент по обороту алкогольной продукции на предприятиях сферы гостеприимства Федерации рестораторов и отельеров Алексей Небольсин. Впрочем, уверен он, отсутствие наказания за нарушение сделает закон неработоспособным. К тому же проверить исполнение такой нормы будет очень сложно. Это непросто автоматизировать через ЕГАИС, потому что система направлена прежде всего на учет оборота алкоголя, резюмирует исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.

Дарья Андрианова, Владимир Комаров