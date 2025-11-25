Риски пополам

Конституционный суд РФ (КС) счел пробельным регулирование, позволяющее поставщику требовать от покупателя, не имеющего права на вычет НДС, всю сумму налога в случае отмены льготы. Решение вынесено по жалобе банка ВТБ, с которого «Ситроникс Ай Ти» взыскало более 141 млн руб. после того, как иностранный софт начал облагаться НДС. Теперь, вплоть до внесения законодателем изменений, будут действовать временные правила, по которым поставщик в таких обстоятельствах вправе требовать от покупателя только половину суммы, уплачиваемой в бюджет.

25 ноября КС обнародовал свою позицию по жалобе банка ВТБ. В деле затрагивался вопрос о том, можно ли пересмотреть цену сделки, если во время ее исполнения изменились налоговые правила. В декабре 2019 года организация заключила долгосрочный сублицензионный договор с АО «Энвижн Груп» (сейчас «Ситроникс Ай Ти»), по которому получила право на использование ПО Microsoft с 2020 по 2022 год. Стороны оговорили, что цена контракта «твердая и не подлежит изменению». Стоимость лицензии составила 706,77 млн руб. в год.

Изначально сделка не облагалась НДС. Но в 2021 году вступили в силу поправки, по которым льгота предусматривалась только для продуктов, включенных в единый реестр российских программ.

Софта Microsoft там, естественно, не оказалось, поэтому «Ситроникс Ай Ти» как плательщик косвенного налога затребовало от ВТБ помимо установленной в договоре платы за сам софт еще и 20% НДС.

Кредитная организация отказалась выплачивать деньги, и поэтому спор перешел в судебную плоскость. Арбитражные суды занимали разные позиции, дело дошло до Верховного суда (ВС), который в итоге позволил взыскать с ВТБ более 141 млн руб. и 7 млн руб. процентов (см. “Ъ” от 9 апреля 2024 года).

Свое решение экономколлегия ВС обосновала тем, что плательщик НДС, «Ситроникс Ай Ти», обязан предъявлять к оплате покупателям сумму налога. При этом в регулировании «отсутствуют переходные положения», которые позволяли бы «продолжать исполнение договоров по ранее согласованным ценам без необходимости уплаты НДС», говорилось в решении. А в договоре оговорок на случай изменения налогового законодательства не было, отметила тогда коллегия судей.

Временный порядок

Однако ВТБ не смирился с таким исходом и подал жалобу в КС, где регулирование сочли пробельным. Дело в том, что особую значимость имеет «гарантирование правового положения субъектов длящихся правоотношений», а значит, в нормах необходимо предусматривать адекватные возможности для адаптации к новым условиям, следует из постановления КС. Но в этом случае законодатель не установил какие-либо переходные положения. В связи с этим текущие нормы могут «в ущерб покупателю приводить к несправедливому обогащению поставщика», сказано в решении.

4842 дела, связанных с применением налогового законодательства, рассмотрели арбитражные суды за первую половину 2025 года.

В результате КС признал «оспариваемые законоположения в их взаимосвязи не соответствующими Конституции» и предписал законодателю устранить пробел. А до тех пор, пока изменения в регулирование не будут внесены, действуют временные правила, установленные КС. Теперь поставщик в таких ситуациях вправе взыскать с покупателя только половину суммы, уплачиваемой в бюджет. Но для физлиц, не занимающихся предпринимательством, цену договора менять нельзя, оговаривается в постановлении. Более того, выводы КС распространяются только на случаи, когда покупатель не имеет права на налоговый вычет, как было в деле «Ситроникс Ай Ти» против ВТБ. Судебные акты по этому спору подлежат пересмотру.

В «Ситроникс Ай Ти» от комментариев отказались. В ВТБ “Ъ” заявили: «Мы приветствуем решение Конституционного суда РФ».

Стимул договариваться

По наблюдениям старшего партнера международной консалтинговой компании Stream Александра Григорьева, проблема затрагивает компании, заключившие долгосрочные договоры, в которых не предусмотрены механизмы адаптации к изменениям налогового законодательства. Но постановление КС касается только ситуации, когда покупатель не имеет права на налоговый вычет НДС, и это логично, ведь в ином случае он просто не несет потерь, замечает Алексей Артюх, партнер юрфирмы Taxology, представлявшей интересы «Ситроникс Ай Ти» в КС.

На взгляд Александра Григорьева, позиция КС является взвешенной, направленной на достижение баланса интересов сторон. А вывод суда о недопустимости автоматического и безусловного повышения цены договора «значительно меняет устоявшиеся представления о соотношении цены и НДС как косвенного налога», указывает партнер юрфирмы МЭФ Legal Вадим Зарипов, представлявший интересы ВТБ в КС. Суд, замечает Алексей Артюх, выступил «в защиту бюджета, отметив, что сумма налога в любом случае должна быть исчислена в установленном порядке независимо от того, как стороны договариваются распределить экономическое бремя его уплаты».

Однако ряд юристов, опрошенных “Ъ”, критикуют постановление. В мире много стран, где десятилетиями взимается НДС, и к этой проблеме отработан простой и понятный подход: «Если НДС по закону увеличен, то покупатель доплачивает, а если уменьшен, то покупатель платит меньше»,— отмечает советник «Пепеляев Групп» Петр Попов. Изобретать что-либо иное не стоит, полагает он.

Гендиректор юркомпании «Митра» Юрий Мирзоев настаивает, что КС допустил ошибку. В постановлении, считает господин Мирзоев, не учтен косвенный характер НДС, который должен уплачиваться за счет конечного покупателя. К тому же не вполне понятно, о каком обогащении продавца идет речь, если взысканную с покупателя сумму он обязан исчислить к уплате в бюджет, говорит Петр Попов. Никаких аргументов о распределении дополнительного налогового бремени в предложенной пропорции в решении КС нет, отмечает Алексей Артюх.

С другой стороны, такой порядок будет больше подталкивать стороны к тому, чтобы договариваться, предусматривая в соглашениях последствия изменений правил, такие договоры не будут подчиняться временному порядку, предложенному КС, уточняет господин Артюх. «Постановление подтвердило, что стороны могут по своему усмотрению фактически распределять нагрузку по НДС и другим налогам. Собственно, это уже происходит в международных контрактах, в которые включаются gross-up-оговорки»,— резюмирует Вадим Зарипов. Петр Попов прогнозирует, что на практике, скорее всего, закрепится ступенчатая процедура применения временного механизма: «Сначала предложение изменить или расторгнуть договор, а при отказе — доплата половины».

Ян Назаренко, Алексей Жабин