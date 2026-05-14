Почти 900 свердловчан планируют переселить из ветхого жилья в 2026 году

В Свердловской области из ветхого жилья в новые квартиры переедут в 2026 году 893 человека. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, новое жилье получат жители Асбестовского, Березовского, Кушвинского, Каменск-Уральского, Камышловского округов, а также Нижнего Тагила, Богдановича, Красноуфимска, Ирбита и других территорий региона. На расселение жителей направят 1,9 млрд. руб. Это почти вдвое больше суммы, чем годом ранее.

Помимо этого власти продлили действие региональной программы расселения аварийного жилья до 2029 года. В ее рамках планируется переселить почти 5 тыс. человек из 285 домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. «Объем финансирования адресной программы за четыре года составит 8,2 млрд руб., из них почти 3 млрд руб. — средства федерального Фонда развития территорий»,— отметил господин Паслер.

По данным департамента информационной политики, всего с начала 2026 года уже 172 жителя региона получили возможность переехать из аварийного жилья.

Полина Бабинцева