В Ростовской области последние звонки пройдут в закрытых помещениях

На Дону последние звонки для учащихся 9 и 11 классов пройдут 26 мая в закрытых помещениях. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Такое решение было принято для эффективного обеспечения правопорядка и защищенности образовательных организаций, безопасности обучающихся, педагогов и родителей»,— уточняется в сообщении.

В Ростовской области последний звонок прозвенит для 46,3 тыс. учащихся 9 классов, а также для 16,5 тыс. учеников 11 классов.

Наталья Шинкарева