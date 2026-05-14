В екатеринбургской компании, разрабатывающей дроны, прошли следственные действия

В Екатеринбурге в офисе компании «Лаборатория будущего», занимающейся разработкой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), прошли следственные действия. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным источника, силовики изъяли бухгалтерские документы компании. В самой организации агентству подтвердили факт «проверки», отметив, что продолжают работу в штатном режиме.

«Лаборатория будущего» (FUTURELAB) — российская инновационная компания, с 2011 года специализируется на производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)и роботизированных комплексов для энергетики, промышленности и спасения людей. Зарегистрирована в Екатеринбурге.

Полина Бабинцева