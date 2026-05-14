КДК РФС оштрафовал оскорбившего болельщиков вратаря «Пари НН» Медведева

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал на 300 тыс. рублей вратаря «Нижнего Новгорода» Никиту Медведева за неспортивное и оскорбительное поведение.

11 мая «Нижний Новгород» на своем поле уступил — 1:2 — московскому ЦСКА в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Во время игры болельщики хозяев развернули плакаты в поддержку бывшего тренера команды Алексея Шпилевского, отправленного в отставку в конце апреля.

Никита Медведев подошел к трибунам и с использованием нецензурной лексики призвал фанатов «идти болеть за своего тренера». Также он раскритиковал действия болельщиков в послематчевом флеш-интервью: «Я эти плакаты увидел — чуть с ума не сошел, блин. Не надо с такой поддержкой приходить. Пускай лучше приходят дватри человека, *****, искренне нас поддерживают. Остальные, *****, кто вот эти акции устраивают, пускай, *****, дома сидят, ****, и за другую команду болеют».

Позже Медведев записал видеоизвинение для болельщиков. Голкипер сказал, что оплатит фанатам выезд на матч заключительного тура РПЛ против казанского «Рубина». Генеральный директор «Пари НН» заявил, что игрок также «понес административное наказание».

За тур до конца «Нижний Новгород» с 22 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата. От зоны стыковых матчей клуб отделяют три балла. Нижегородцы избегут прямого вылета из высшего дивизиона, если обыграют «Рубин», а махачкалинское «Динамо», занимающее 14-е место, уступит московскому «Спартаку».

Таисия Орлова